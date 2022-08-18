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"США должны вооружить Украину пока не поздно". Американские дипломаты, эксперты и военные призывают Байдена к решительным действиям

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Ряд авторитетных американских экспертов, военных и дипломатов призвали США активнее вооружать Украину
Ряд авторитетных американских экспертов, военных и дипломатов призвали США активнее вооружать Украину
Фото: depositphotos.com

Ряд авторитетных американских экспертов, военных и дипломатов призвали США более решительно помогать Украине оружием. Они уверены, что война в Украине достигла решающего момента и что на карту поставлены жизненно важные интересы США. Об этом говорится в их общей колонке под заголовком "США должны вооружить Украину сейчас, пока не стало слишком поздно", опубликованной 17 августа в The Hill.

Авторы колонки отмечают, что хотя администрация президента США Джо Байдена успешно сплотила союзников США и оказала существенную военную помощь Украине, ей не удалось разработать удовлетворительную стратегию, которая позволила бы правительствам сохранять общественную поддержку участия стран НАТО в этом процессе долгосрочной перспективе.

"Предоставляя помощь, достаточную для того, чтобы зайти в тупик, но не для того, чтобы свести на нет территориальные завоевания России, администрация Байдена может непреднамеренно вырвать поражение из пасти победы", – отмечают подписанты.

По их мнению, из-за чрезмерной осторожности в отношении провоцирования российской эскалации (как обычной, так и ядерной) Штаты фактически уступают инициативу президенту России Владимиру Путину и уменьшают давление на Москву, чтобы она прекратила свою агрессию и серьезно подошла к переговорам.

"Империалистическая война Москвы против народа Украины – это не просто моральное оскорбление – кампания геноцида, направленная на то, чтобы стереть украинскую нацию с карты мира, – но явная угроза безопасности и процветанию США. Американские принципы и интересы требуют самого решительного ответа, достаточного, чтобы заставить россиян вернуться к дофевральским линиям и наложить достаточно большие издержки, чтобы удержать Россию от вторжения в третий раз", – говорится в колонке.

Подписанты уверены, что пока российские силы пытаются перегруппироваться на востоке и предотвратить попытки Украины отбить Херсон на юге, настало время для союзников Украины сделать все возможное, предоставив Украине средства, необходимые для победы. Речь, в частности, о системах HIMARS и боеприпасах ATACMS к ним с дальностью в 300 км.

Также Украина нуждается в постоянном пополнении запасов боеприпасов и запчастей для артиллерийских систем разных стран. Помимо этого, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны малой и средней дальности для противодействия российским воздушным и ракетным атакам. 

"Ставки понятны для нас, наших союзников и Украины. Мы не должны обманывать себя. Нам может казаться, что каждый день, когда мы откладываем предоставление Украине оружия, необходимого ей для победы, мы избегаем конфронтации с Кремлем. Наоборот, мы просто увеличиваем вероятность того, что мы столкнемся с этой опасностью на менее благоприятных основаниях. Умный и благоразумный шаг состоит в том, чтобы остановить агрессивные замыслы Путина в отношении Украины и сделать это сейчас, когда это будет иметь значение", – подытожили авторы колонки.

Под этим заявлением подписались:

  • бывшие главнокомандующие объединенными силами НАТО в Европе генералы Филип Бридлав и Уэсли Кларк;
  • бывшая чиновница Госдепа и Пентагона Дебра Кейган;
  • бывший посол в Финляндии и Турции Эрик Эдельман;
  • бывший заместитель государственного секретаря по международным делам Пола Добрянски;
  • экс-замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас;
  • бывший заместитель госсекретаря по вопросам Европы и экс-посол США в Польше Дэниел Фрид; 
  • бывший посол США в Украине Джон Хербст;
  • экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес;
  • бывший посол в Германии Джон Корнблум;
  • бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер;
  • бывший первый заместитель министра обороны Йен Лодал;
  • бывший помощник генпрокурора Роберт МакКонелл;
  • экс-посол по особым поручениям в отношении бывшего СССР Стивен Сестанович;
  • бывший сотрудник разведки США, эксперт безопасности Джон Сайфер;
  • бывшие послы в Украине Уильям Тейлор и Мари Йованович;
  • бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер;
  • бывший заместитель генсека НАТО и помощник главы Пентагона, экс-посол США в России и НАТО Александр Вершбоу.

На это обращение уже отреагировали в Пентагоне. Спикер ведомства Нед Прайс заявил, что с 24 февраля Штаты выделили Украине военную помощь на суму $10 млрд.

"Я могу заверить вас, что мы продолжим предоставлять все доступные нам ресурсы нашим украинским партнерам, чтобы они могли продолжать защищать свою страну, а в конечном итоге защищать свою демократию и защищать свою свободу", – сказал он.

Прайс подчеркнул, что на каждом этапе войны помощь США в области безопасности была адаптирована к конкретным ситуациям на фронт. В первые дни Штаты снабжали Украину бронетехникой, противотанковыми, противопехотными средствами, чтобы помочь добиться успеха в битве за Киев. С тех пор битва переместилась на юг и восток и точно так же и помощь Штатов была адаптирована под ситуацию в этих регионах, добавил спикер.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Пентагон, Александр Вершбоу, Филип Бридлав, Бен Ходжес, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Курт Волкер, Нед Прайс, Дэвид Крамер
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