США и Япония договорились об отмене пошлин на японскую сталь и борьбе с избыточным производством

Авторы материала отмечают, что объем в 1,25 млн сравним со среднегодовыми показателями в 2018-м и 2019 годах. Согласно договоренностям, если импорт превысит этот лимит, то за дополнительные объемы нужно будет платить 25% пошлины. Reuters пишет, что это решение принято, чтобы противостоять рискам в этой сфере, которые исходят от производителей стали из Китая.

Контекст:

США также в 2018 году ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, в ответ ЕС ввел пошлины на ряд американских товаров.

Кроме того, ЕС провел свое защитное расследование и в результате ввел квоты на импорт стали, в том числе из Украины.

31 октября 2021 года Соединенные Штаты Америки и Европейский союз сообщили об урегулировании спора о пошлинах на сталь. В рамках соглашения США заменят существующую пошлину на европейскую металлопродукцию в размере 25% на квоты. Стороны договорились, что "исторически сложившиеся" объемы стали из ЕС на американский рынок будут ввозиться беспошлинно. ЕС в ответ снизит свои тарифы.

Эта договоренность США и ЕС об отмене пошлин дает шанс и Украине на такое решение, заявляла министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" неоднократно заявляло в обращениях к власти, что Кабмин Украины должен инициировать переговоры с правительством США об отмене 25% пошлины при импорте украинской металлопродукции на американский рынок. Авторы писем сообщали, что в прошлом году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, в то время как еще в 2020 году занимала 11-е место.

"Одна из главных причин – заградительные пошлины на украинскую металлопродукцию, действующие во многих странах мира, в том числе в США", – отмечали в "Укрметаллургпроме".