США ввели санкции против российских топ-чиновников, соратников Пригожина и ряда оборонных заводов

В частности, в список попал Алексей Кудрин – советник по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанный с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Также под санкциями теперь и гендиректор алмазодобывающей компании ПАО "Алроса" Павел Мариничев.
Среди других подсанкционных россиян:
Отдельно Госдеп США наложил санкции на россиянина Валерия Чекалова и гражданина Северной Кореи Йонг Хек Рима – они связаны с главарем признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Новые экономические санкции были введены против российских предприятий, работающих или работавших в оборонном и связанном с ним секторе экономики России:
Новые ограничения распространились и на несколько российских компаний, участвующих в схеме незаконного импорта товаров и технологий двойного назначения, а также на несколько предприятий российской оборонки, которые сотрудничают с уже подсанкционными компаниями в РФ.
Кроме того, США наложили санкции на зарегистрированную в Кыргызстане компанию RM Design and Development (RMDD), созданную в марте 2022 года, которая является "активным поставщиком товаров двойного назначения в Россию".
Также ограничения введены против киргизских GTME Tekhnologii и Cargoline, созданных в июне и марте 2022 года, которые по той же схеме – через перепродажу российским компаниям – помогали РФ получать товары двойного назначения.
Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
РФ находит возможности обходить санкции, отмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,5 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.