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США ввели санкции против российских топ-чиновников, соратников Пригожина и ряда оборонных заводов

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Санкции США распространились на несколько российских компаний, участвующих в схеме незаконного импорта товаров и технологий
Санкции США распространились на несколько российских компаний, участвующих в схеме незаконного импорта товаров и технологий
Фото: depositphotos.com

Минфин США 20 июля объявил о введении санкций против ряда российских чиновников, а также компаний, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

В частности, в список попал Алексей Кудрин – советник по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанный с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Также под санкциями теперь и гендиректор алмазодобывающей компании ПАО "Алроса" Павел Мариничев. 

Среди других подсанкционных россиян:

  • заместители министра экономики РФ Илья Торосов и Алексей Херсонцев;
  • заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков;
  • заместители министра энергетики РФ Павел Сниккарс и Павел Сорокин;
  • заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин;
  • первый заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Сергей Королев;
  • губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отдельно Госдеп США наложил санкции на россиянина Валерия Чекалова и гражданина Северной Кореи Йонг Хек Рима – они связаны с главарем признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Новые экономические санкции были введены против российских предприятий, работающих или работавших в оборонном и связанном с ним секторе экономики России:

  • Алексинский химический комбинат (производит боеприпасы и оружие);
  • Казанский государственный казенный пороховой завод (производит взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, стрелковое оружие);
  • Тамбовский пороховой завод (является одним из основных российских производителей боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия);
  • Тульский патронный завод (производит боеприпасы для стрелкового оружия).

Новые ограничения распространились и на несколько российских компаний, участвующих в схеме незаконного импорта товаров и технологий двойного назначения, а также на несколько предприятий российской оборонки, которые сотрудничают с уже подсанкционными компаниями в РФ.

Кроме того, США наложили санкции на зарегистрированную в Кыргызстане компанию RM Design and Development (RMDD), созданную в марте 2022 года, которая является "активным поставщиком товаров двойного назначения в Россию".

Также ограничения введены против киргизских GTME Tekhnologii и Cargoline, созданных в июне и марте 2022 года, которые по той же схеме – через перепродажу российским компаниям – помогали РФ получать товары двойного назначения.

Контекст:

Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

РФ находит возможности обходить санкцииотмечал президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,5 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Кыргызстан, санкции, промышленность, оборона, Алексей Кудрин, технологии, чиновники, ЧВК Вагнер, пороховой завод, ограничения, минфин США, россияне, компании
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