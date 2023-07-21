США ввели санкции против российских топ-чиновников, соратников Пригожина и ряда оборонных заводов

Санкции США распространились на несколько российских компаний, участвующих в схеме незаконного импорта товаров и технологий Фото: depositphotos.com

В частности, в список попал Алексей Кудрин – советник по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанный с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Также под санкциями теперь и гендиректор алмазодобывающей компании ПАО "Алроса" Павел Мариничев.

Среди других подсанкционных россиян:

заместители министра экономики РФ Илья Торосов и Алексей Херсонцев;

заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков;

заместители министра энергетики РФ Павел Сниккарс и Павел Сорокин;

заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин;

первый заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Сергей Королев;

губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отдельно Госдеп США наложил санкции на россиянина Валерия Чекалова и гражданина Северной Кореи Йонг Хек Рима – они связаны с главарем признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Новые экономические санкции были введены против российских предприятий, работающих или работавших в оборонном и связанном с ним секторе экономики России:

Алексинский химический комбинат (производит боеприпасы и оружие);

Казанский государственный казенный пороховой завод (производит взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, стрелковое оружие);

Тамбовский пороховой завод (является одним из основных российских производителей боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия);

Тульский патронный завод (производит боеприпасы для стрелкового оружия).

Новые ограничения распространились и на несколько российских компаний, участвующих в схеме незаконного импорта товаров и технологий двойного назначения, а также на несколько предприятий российской оборонки, которые сотрудничают с уже подсанкционными компаниями в РФ. Кроме того, США наложили санкции на зарегистрированную в Кыргызстане компанию RM Design and Development (RMDD), созданную в марте 2022 года, которая является "активным поставщиком товаров двойного назначения в Россию". Также ограничения введены против киргизских GTME Tekhnologii и Cargoline, созданных в июне и марте 2022 года, которые по той же схеме – через перепродажу российским компаниям – помогали РФ получать товары двойного назначения.