США зовут Северную Корею на переговоры по денуклеаризации – советник Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа по различным каналам обратилась к властям КНДР с предложением возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова и провести новый раунд в Стокгольме, заявил советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен.

О реакции лидера КНДР Ким Чен Ына пока неизвестно Фото: ЕРА

США призвали Северную Корею возобновить переговоры о денуклеаризиции, которые в последний раз проходили в октябре 2019 года. Об этом в интервью изданию Axios рассказал советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен.

Он отметил, что американская сторона предложила КНДР провести переговоры в Стокгольме.

По словам советника Дональда Трампа, администрация США обращалась к северокорейским властям по различным каналам, чиновники сообщили о своем желании завершить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Была ли уже на это предложение реакция северокорейской стороны, О'Брайен не сказал.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали ядерное соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп отметил, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.

5 октября в пригороде Стокгольма проходили переговоры делегаций Северной Кореи и США о ядерном разоружении, но были прекращены. Глава северокорейской делегации Ким Мен Гиль заявил, что переговоры не оправдали ожиданий КНДР.

В ноябре Пхеньян отказался от проведения саммита с США, который Вашингтон предлагал провести в декабре.

7 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 30 декабря потребовал обеспечить безопасность страны посредством "наступательных мер".