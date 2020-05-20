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Суд ЕС отклонил иск операторов "Северного потока" об аннулировании газовой директивы

Компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заявляли, что газовая директива Евросоюза 2019 года нарушает их права и принципы ЕС. Суд Евросоюза пришел к выводу, что российский газопровод "Северный поток" должен работать в соответствии с нормами директивы.

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Суд не вывел "Северный поток" из-под действия газовой директивы ЕС
Суд не вывел "Северный поток" из-под действия газовой директивы ЕС
Фото: ЕРА

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иск компаний – операторов российского газопровода "Северный поток" о неприменимости газовой директивы ЕС. Об этом 20 мая сообщил сайт суда.

"Суд Европейского союза заявляет, что действия, предпринятые Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против директивы 2019/692, которая касается правил внутреннего рынка природного газа для трубопроводов из третьих стран, являются неприемлемыми. Операторы трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" ни в коей мере не являются пострадавшими от этой директивы", – сказано в решении.

Газовая директива была принята Европарламентом 4 апреля 2019 года и вступила в силу 23 мая 2019 года. Согласно ей, новые и уже действующие морские газопроводы из стран, не входящих в ЕС (в том числе "Северный поток"), должны соответствовать правилам, которые сейчас распространяются на внутренние трубопроводы.

В Nord Stream 2 AG заявили, что директива нарушает "принципы права Евросоюза о равном обращении и пропорциональности". Операторы газопроводов подали иск в суд ЕС.

В суде пришли к выводу, что операторы не имеют права на эксплуатацию двухниточной системы "Северного потока" без учета ограничений ЕС в части газопроводной линии, расположенной на территории ЕС или в территориальном море государства-члена.

15 мая стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось вывести газопровод "Северный поток – 2" из-под действия газовой директивы Евросоюза в связи с тем, что проект не был реализован до 23 мая 2019 года.

20 мая в Nord Stream AG заявили, что германский регулятор освободил газопровод "Северный поток" от ограничений, предусмотренных газовой директивой Евросоюза, на территории ФРГ сроком на 20 лет.

Теги: Северный поток, Люксембург, Евросоюз, Северный поток – 2, иск
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