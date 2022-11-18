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Суд отпустил Додона из-под домашнего ареста, который длился почти полгода

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Додон находился под домашним арестом с 26 мая
Додон находился под домашним арестом с 26 мая
Фото: EPA

18 ноября Высшая судебная палата Молдовы смягчила меру пресечения для бывшего президента Игоря Додона, который находился под домашним арестом по делу о так называемом кульке. Об этом со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру Молдовы сообщил NewsMaker.

Додон находился под домашним арестом с 26 мая. Таким образом, такая мера пресечения для экс-президента действовала почти полгода.

Согласно сегодняшнему решению суда, Додона перевели под судебный контроль, ему запрещено покидать Молдову в течение 60 дней.

После вынесения решения Додон заявил, что это "первая победа" и "борьба продолжается".

Дело о "кульке" завели после появления видеозаписи передачи Додону черного кулька от бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. По версии прокуратуры, Додон получил от Плахотнюка от $600 тыс. до $1 млн, которые якобы должны были пойти на покрытие расходов Партии социалистов, которую представлял Додон.

Экс-президент вину не признает и заявляет, что дело сфабриковано.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Молдова, прокуратура, Игорь Додон, домашний арест, суд
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