Суд отпустил Додона из-под домашнего ареста, который длился почти полгода

Додон находился под домашним арестом с 26 мая Фото: EPA

Додон находился под домашним арестом с 26 мая. Таким образом, такая мера пресечения для экс-президента действовала почти полгода.

Согласно сегодняшнему решению суда, Додона перевели под судебный контроль, ему запрещено покидать Молдову в течение 60 дней.

После вынесения решения Додон заявил, что это "первая победа" и "борьба продолжается".

Дело о "кульке" завели после появления видеозаписи передачи Додону черного кулька от бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. По версии прокуратуры, Додон получил от Плахотнюка от $600 тыс. до $1 млн, которые якобы должны были пойти на покрытие расходов Партии социалистов, которую представлял Додон.

Экс-президент вину не признает и заявляет, что дело сфабриковано.