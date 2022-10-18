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Суд в Москве оштрафовал платформу Twitch за стрим Гордона

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Twitch Interactive в РФ признали "виновным в совершении административного правонарушения"
Twitch Interactive в РФ признали "виновным в совершении административного правонарушения"
Фото: depositphotos.com

Мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch за неудаление выступления основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона о якобы "недостоверной информации о ядерной войне, мобилизации [в РФ], проведении "специальной военной операции" в Украине (так в России называют войну против Украины."ГОРДОН")".

Об этом 18 октября сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Twitch Interactive признали "виновным в совершении административного правонарушения" и назначили наказание в виде админштрафа в размере 4 млн руб. (около $65 тыс. по курсу Центробанка РФ).

Представители видеостримингового сервиса Twitch заявляли, что ссылки были удалены до составления протокола, настаивая на отсутствии состава правонарушения, отмечает "РИА Новости".

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Москва, мобилизация, штраф, журналисты, деятельность, судья, суд, критика, сервис
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