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"Талибан" ликвидировал одного из лидеров "Исламского государства", стоявшего за взрывом в аэропорту Кабула – СМИ

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На фоне вывода из Афганистана американских войск 26 августа 2021 года в Кабуле произошел теракт
На фоне вывода из Афганистана американских войск 26 августа 2021 года в Кабуле произошел теракт
Фото: EPA

Главарь группировки "Исламское государство", который, как считается, спланировал взрыв в аэропорту Кабула в 2021 году, был убит правящим в Афганистане движением "Талибан". Эту информацию подтвердил 25 апреля представитель министерства обороны США каналу CBS News.

Источник отметил, что Белый дом не будет раскрывать имя этого человека, назвав его "организатором" нападения на Abbey Gate – один из главных пунктов въезда в кабульский аэропорт для тех, кто пытался эвакуироваться из Афганистана во время вывода войск США.

Официальные лица узнали о его смерти в Афганистане несколько недель назад, но им потребовалось некоторое время для подтверждения.

Источник добавил, что США не были проинформированы о ликвидации террориста лично талибами, но они сделали это заключение на основании собственных разведданных и мониторинга текущих угроз и действующих лиц в регионе.

Еще 24 апреля CBS News стало известно, что Пентагон начал уведомлять семьи погибших в аэропорту военнослужащих о ликвидации виновника взрыва. При этом Белый дом попросил CBS повременить с репортажами до тех пор, пока все 13 семей не будут уведомлены напрямую.

Контекст:

На фоне вывода из Афганистана американских войск 26 августа 2021 года в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

Президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, США, взрыв, Афганистан, Пентагон, аэропорт, террористы, Белый дом, Исламское государство, Талибан, Кабул, ИГИЛ, теракт в Кабуле
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