"Талибан" ликвидировал одного из лидеров "Исламского государства", стоявшего за взрывом в аэропорту Кабула – СМИ

Источник отметил, что Белый дом не будет раскрывать имя этого человека, назвав его "организатором" нападения на Abbey Gate – один из главных пунктов въезда в кабульский аэропорт для тех, кто пытался эвакуироваться из Афганистана во время вывода войск США.
Официальные лица узнали о его смерти в Афганистане несколько недель назад, но им потребовалось некоторое время для подтверждения.
Источник добавил, что США не были проинформированы о ликвидации террориста лично талибами, но они сделали это заключение на основании собственных разведданных и мониторинга текущих угроз и действующих лиц в регионе.
Еще 24 апреля CBS News стало известно, что Пентагон начал уведомлять семьи погибших в аэропорту военнослужащих о ликвидации виновника взрыва. При этом Белый дом попросил CBS повременить с репортажами до тех пор, пока все 13 семей не будут уведомлены напрямую.
На фоне вывода из Афганистана американских войск 26 августа 2021 года в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших, включая 13 американских военных, и более 200 раненых.
Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.
Президент США Джо Байден пообещал отомстить за теракт в Кабуле и приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ. По его словам, пока нет доказательств сговора между ИГИЛ и "Талибаном", но это не означает, что он доверяет талибам.