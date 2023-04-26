"Талибан" ликвидировал одного из лидеров "Исламского государства", стоявшего за взрывом в аэропорту Кабула – СМИ

На фоне вывода из Афганистана американских войск 26 августа 2021 года в Кабуле произошел теракт Фото: EPA

Источник отметил, что Белый дом не будет раскрывать имя этого человека, назвав его "организатором" нападения на Abbey Gate – один из главных пунктов въезда в кабульский аэропорт для тех, кто пытался эвакуироваться из Афганистана во время вывода войск США.

Официальные лица узнали о его смерти в Афганистане несколько недель назад, но им потребовалось некоторое время для подтверждения.

Источник добавил, что США не были проинформированы о ликвидации террориста лично талибами, но они сделали это заключение на основании собственных разведданных и мониторинга текущих угроз и действующих лиц в регионе.

Еще 24 апреля CBS News стало известно, что Пентагон начал уведомлять семьи погибших в аэропорту военнослужащих о ликвидации виновника взрыва. При этом Белый дом попросил CBS повременить с репортажами до тех пор, пока все 13 семей не будут уведомлены напрямую.