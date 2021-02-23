Тихановская: Если бы поставили условие: "Сергей выходит, а остальные сидят" – я бы сказала "нет". Таких Сергеев много

Тихановская: Несмотря на огромную любовь к мужу, я не могу отделить Сергея от всех остальных Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская заявила в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не согласилась бы на предложение власти, если бы такое прозвучало, что ее муж Сергей Тихановский будет освобожден из СИЗО, но остальные политические заключенные останутся под арестом.

Гордон спросил, не страшно ли Тихановской публично, в том числе с высоких международных трибун, критиковать режим Александра Лукашенко, зная, что ее супруг "фактически является заложником в руках руководства Беларуси".

"Страшно. Но еще страшнее не говорить то, что я говорю. Потому что в стране сейчас тысячи заключенных. Понимаете, на данный момент я не могу руководствоваться только мыслями о Сергее. Он очень важен для моих детей, он очень важен для меня, он – самый близкий человек. Но таких Сергеев много. Я не могу думать об одном человеке – я сразу думаю обо всех", – сказала Тихановская.

Она отметила, что вынуждена говорить, чтобы донести информацию, что в Беларуси насилуют, избивают и унижают людей.

Гордон сказал, что считает Тихановскую сильной женщиной, "потому что только сильная женщина может сказать, что "таких Сергеев много по всей стране".

"Ну а как? Что, люди думают, что я на данный момент только о Сергее думаю? Ни в коем случае. И если бы, например, поставили условие: "Сергей выходит, а остальные сидят" – [я бы сказала] "нет". Он бы и сам не согласился. И я бы на такое не согласилась... Меня так не воспитывали. И это не тот случай. Несмотря на огромную любовь к мужу, я не могу отделить Сергея от всех остальных. Они так же невиновны, как и Сергей. Сергей – равно все остальные политзаключенные. Либо все, либо никто", – сказала Тихановская.

Она рассказала, что сейчас ее муж находится в СИЗО города Жодино.

"Он сидит в одиночной камере уже несколько месяцев. В каких условиях? В тюремных. У нас очень несладко в тюрьмах. Я очень надеюсь, что он не подвергается там никакому воздействию", – сказала оппозиционерка.

Она отметила, что подобные сигналы были, когда он находился в СИЗО в Минске.

"Он был несколько раз в карцере за какие-то очень странные ситуации… Паутину не убрал или еще что-то. То есть психологически давили на него... Сейчас, я надеюсь, этого нет. Возможно, он меня оберегает. Возможно, не говорит. Но я надеюсь, что этого нет", – отметила она.

Тихановская уточнила, что не знает, избивали ли его после задержания и ареста.

Она сообщила, что в последний раз разговаривала с супругом по телефону в октябре 2020 года – после встречи в СИЗО находящегося при власти с 1994 года Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами.

"Он мне позвонил, и я понимала, что он не один. Я так понимаю, что он мог говорить только о семье, о детях – о чем-то таком. Но я ему сказала: "Сергей, мы не сдаемся, мы боремся", я могла говорить все, что хотела. Рассказала о детях – что вспоминают папу, конечно, очень ждут его", – рассказала оппозиционерка.

Она сказала, что ее муж очень сильный человек, с убеждениями, которые он никогда предаст.

Интервью с Тихановской выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Сергей Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" (сейчас у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его арестовали (он находится под арестом до сих пор, ему вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды).

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Баларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в "Весне".

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.