Трамп: Меня совершенно не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Американский президент Дональд Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих.

Трамп заявил, что переговоры с Ираном будут зависеть от Тегерана Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил 13 января в Twitter, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.

Трамп процитировал сообщение советника по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил, что санкции США и протесты в Иране подвергают Тегеран "сильному давлению" и вынудят пойти на переговоры с американской стороной.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

"На самом деле меня совершенно не волнует, пойдут ли они на переговоры. Это будет полностью зависеть от них. Но никакого ядерного оружия и не убивайте своих протестующих", – написал американский президент.

О'Брайен отметил, что администрация Трампа "недвусмысленно" дала понять, что никогда не снимет санкции до начала переговоров. Министр обороны США Марк Эспер перед этим заявил, что Штаты готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших было 82 гражданина Ирана.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

11 января на акцию протеста в Тегеране вышли родственники и друзья погибших иранцев в авиакатастрофе "Международных авиалиний Украины". Митинг разогнали иранские силовики. Акции прошли также в других иранских городах, 12 января митинги возобновились. Президент США Дональд Трамп назвал демонстрантов "смелыми людьми".

12 января иранский президент Хасан Рухани заявил, что ответственными за беспокойную обстановку в Иране и регионе являются США.