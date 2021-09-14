У премьер-министра Великобритании Джонсона умерла мать

Джонсон Уол скончалась "внезапно и тихо" в возрасте 79 лет в больнице Святой Марии в Лондоне, рассказали ее родные.

Мать премьер-министра Великобритании была профессиональной художницей. Как говорил Джонсон, она была "главным авторитетом" в семье, отмечает ВВС.

Джонсон Уол стала известной как портретист, среди ее работ были портреты актрисы Джоанна Ламли и писательницы Джилли Купер. Некоторое время художница жила в Нью-Йорке, там рисовала пейзажи. Дважды была замужем.

В возрасте 40 лет у нее диагностировали болезнь Паркинсона, но она продолжала рисовать. В 2001 году она говорила, что старается рисовать каждый день, если есть возможность. "Мне все еще удается рисовать, хотя моя рука вдруг делает совершенно непреднамеренное движение, и это почти доводит меня до слез", – отмечала Джонсон Уол, ее цитирует канал Sky News.

Британские политики уже начали выражать соболезнования премьеру. В частности, сожаления по поводу его утраты в Twitter выразил лидер Лейбористской партии Кир Стармер.