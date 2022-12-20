Украина готовит официальные доказательства незаконного пребывания России в Совбезе ООН, чтобы лишить ее места в организации – Кулеба

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет, так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится. Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого и вследствие, откровенно скажем, мошеннической схемы, состоявшейся 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН и запустят политический процесс, который должен привести к лишению этого места", – подчеркнул глава МИД Украины.
Он также отметил, что это будет непростой процесс. Однако, по словам министра, пришло время для открытого и предметного разговора об "узурпации Россией места в Совбезе ООН и Организации Объединенных Наций в целом".
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.
На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.
14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.
В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.