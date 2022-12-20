Украина готовит официальные доказательства незаконного пребывания России в Совбезе ООН, чтобы лишить ее места в организации – Кулеба

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет, так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится. Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого и вследствие, откровенно скажем, мошеннической схемы, состоявшейся 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН и запустят политический процесс, который должен привести к лишению этого места", – подчеркнул глава МИД Украины.

Он также отметил, что это будет непростой процесс. Однако, по словам министра, пришло время для открытого и предметного разговора об "узурпации Россией места в Совбезе ООН и Организации Объединенных Наций в целом".