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Украина готовит официальные доказательства незаконного пребывания России в Совбезе ООН, чтобы лишить ее места в организации – Кулеба

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Кулеба: Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований
Кулеба: Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований
Фото: ЕРА

Украина намерена официально доказать, что у РФ нет никаких юридических оснований, чтобы быть членом Совета Безопасности ООН. Об этом 20 декабря в ходе онлайн-брифинга, который в Facebook транслировало Министерство иностранных дел Украины, заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет, так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится. Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого и вследствие, откровенно скажем, мошеннической схемы, состоявшейся 31 год назад. Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН и запустят политический процесс, который должен привести к лишению этого места", – подчеркнул глава МИД Украины.

Он также отметил, что это будет непростой процесс. Однако, по словам министра, пришло время для открытого и предметного разговора об "узурпации Россией места в Совбезе ООН и Организации Объединенных Наций в целом".

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1002629964047237/

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить". По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

14 декабря два американских законодателя подали в Конгресс резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности.

В Белом доме отметили, что если бы существовал способ приостановления членства России в Совбезе ООН, то Штаты немедленно бы им воспользовались.

Теги: Россия, Украина, ООН, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
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