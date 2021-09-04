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Украина рассчитывает на помощь США в ускорении вступления в НАТО – Кулеба

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Кулеба говорил, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах вступления
Кулеба говорил, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах вступления
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты способствуют существенному усилению оборонительных позиций Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 4 сентября.

"Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины. Наше государство достигло значительного прогресса в необходимых реформах. Американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности, показала готовность к углублению сотрудничества в рамках партнерства расширенных возможностей [НАТО]", – отметил министр.

По словам Кулебы, США поддерживают Украину в достижении конечной цели, но до нее придется пройти путь. 

"Безусловно, мы должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию. Будучи нашим основным союзником в сфере безопасности и обороны, США уже способствуют существенному усилению оборонительных позиций Украины", – добавил глава МИД.

В этой связи он напомнил о дополнительном пакете помощи в объеме $60 млн. Как сказал Кулеба, эти деньги позволят эффективнее защищаться от агрессии РФ.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Россия, США, НАТО, реформы, агрессия, Дмитрий Кулеба, ВСУ, безопасность, сотрудничество
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