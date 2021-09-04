Украина рассчитывает на помощь США в ускорении вступления в НАТО – Кулеба

Кулеба говорил, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах вступления Фото: ЕРА

"Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины. Наше государство достигло значительного прогресса в необходимых реформах. Американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности, показала готовность к углублению сотрудничества в рамках партнерства расширенных возможностей [НАТО]", – отметил министр.

По словам Кулебы, США поддерживают Украину в достижении конечной цели, но до нее придется пройти путь.

"Безусловно, мы должны работать с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию. Будучи нашим основным союзником в сфере безопасности и обороны, США уже способствуют существенному усилению оборонительных позиций Украины", – добавил глава МИД.

В этой связи он напомнил о дополнительном пакете помощи в объеме $60 млн. Как сказал Кулеба, эти деньги позволят эффективнее защищаться от агрессии РФ.