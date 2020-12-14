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В Армении заявили, что их приоритет – "деоккупация" занятых Азербайджаном территорий Карабаха

Азербайджан нарушил свои обязательства в рамках договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

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Айвазян назвал три приоритета
Айвазян назвал три приоритета
Фото: ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն / Ministry of Foreign Affairs of Armenia / Facebook

Армения будет пытаться вернуть территории, которые занял Азербайджан в Нагорном Карабахе. Об этом 14 декабря на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, информирует МИД Республики Армения (РА).

"Глава МИД РА подтвердил принципиальную позицию армянской стороны о том, что рассмотрение прав и интересов арцахских (нагорнокарабахских. – "ГОРДОН") армян должно происходить, прежде всего, в рамках мирного процесса под сопредседательством Минской группы ОБСЕ. В качестве приоритета армянской стороны Ара Айвазян подчеркнул установление статуса Арцаха на основе права народа Арцаха на самоопределение, деоккупацию оккупированных Азербайджаном территорий Арцаха, создание условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома", – говорится в сообщении.

Айвазян заявил, что Азербайджан нарушил обязательства, взятые на себя в вопросе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Проявлением этого глава МИД Армении назвал "провокационные действия накануне на линии соприкосновения Арцах-Азербайджан".

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев уточнял, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В минобороны Армении 12 декабря заявили о возобновлении наступления азербайджанскими военными в направлении населенных пунктов Беюк Таглар – Хцаберд. Азербайджан объяснил это "провокационными действиями Еревана на освобожденных территориях Нагорного Карабаха", однако не уточнил, что именно произошло.

13 декабря в минобороны Азербайджана пояснили ситуацию. Часть вооруженных сил Армении, по данным ведомства осталась в лесной зоне поселка Гадрут, военные начали совершать "террористические акты и акции саботажа против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих".

По данным министерства обороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. В Армении по состоянию на 14 ноября было известно о 2317 погибших военнослужащих. 

Теги: МИД, ОБСЕ, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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