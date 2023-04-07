В Беларуси бывшего кандидата в президенты Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Цепкало в Беларуси признан виновным по ряду уголовных статей, в том числе по статье о получении взятки в особо крупном размере Фото: Валерий Цепкало / Facebook

Суд признал Цепкало виновным по ряду уголовных статей, в том числе по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Кроме основного наказания, фигуранту назначено дополнительное. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Ранее белорусское издание "Зеркало" уточнило, что Цепкало обвиняли по девяти статьям, в том числе о призывах к захвату власти, создании и финансирование экстремистского формирования, а также о публичных оскорблениях и клевете в отношении самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Обвинение запрашивало для Цепкало 19 лет лишения свободы.