В Беларуси бывшего кандидата в президенты Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Суд признал Цепкало виновным по ряду уголовных статей, в том числе по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Кроме основного наказания, фигуранту назначено дополнительное. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Ранее белорусское издание "Зеркало" уточнило, что Цепкало обвиняли по девяти статьям, в том числе о призывах к захвату власти, создании и финансирование экстремистского формирования, а также о публичных оскорблениях и клевете в отношении самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко. Обвинение запрашивало для Цепкало 19 лет лишения свободы.
Цепкало называли одним из главных конкурентов Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения. Опасаясь ареста, в июле 2020 года он уехал в Россию, потом политик некоторое время находился в Украине, а затем перебрался в Литву. Его супруга Вероника Цепкало после выборов также была вынуждена покинуть Беларусь.
В Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Политик объявлен в розыск на родине и в РФ.
В августе 2020 года в доме Цепкало в Минске прошел обыск, его имущество арестовали.
В начале февраля 2021 года Следственный комитет Беларуси направил документы в Генпрокуратуру об инициировании экстрадиции оппозиционера.
В мае Цепкало обнародовал в YouTube видеообращение, в котором рассказал об идее выплатить €11 млн за арест Лукашенко.
После гибели в Минске сотрудника КГБ в сентябре 2021 года Следком Беларуси возбудил еще одно уголовное дело против Цепкало – за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности Республики Беларусь.