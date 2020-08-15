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В Беларуси выпускники и работники школ возвращают грамоты. От президентской стипендии отказались 100 лауреатов

Грамоты, выпускные ленты и другие документы прикрепляют возле входов в учебные заведения Беларуси, сообщают пользователи соцсетей.

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9 августа в нескольких городах Беларуси начались протесты, которые продолжаются по сегодняшний день
9 августа в нескольких городах Беларуси начались протесты, которые продолжаются по сегодняшний день
Фото: EPA

В Беларуси выпускники школ приносят грамоты к школам, работники которых участвовали в фальсификации выборов президента. Соответствующие публикации размещены 14 августа в соцсетях.

"Здесь похоронено наше будущее", – заявили на вывеске возле школы.  

Грамоты, выпускные ленты и прочие документы прикрепляют возле входов в учебные заведения.

"Нам не нужны ваши благодарности. Лучше верните наши голоса", – сообщается на одном из плакатов.

По информации TUT.BY100 лауреатов стипендии президента Беларуси отказались от нее.

"Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан", – говорится в сообщении.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Центризбирком страны 14 августа объявил окончательные результаты выборов. Победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек). Остальные кандидаты в президенты получили в разы меньше голосов: оппозиционер Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека), сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев – 1,2% (70 671), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая – 1,67% (97 489), лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень – 1,14% (66 613).

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Позже сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Теги: Беларусь, протесты, Минск, беспорядки, фальсификации, протесты в Беларуси
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