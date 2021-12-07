В Беларуси задержали музыковеда Наталью Копытько за свечу, которую она зажгла на подоконнике в прошлом году

"За Наташей пришли спустя год. В качестве доказательства у них [правоохранителей] снятые с улицы окна домов, где горят свечи. Наташу забрали, суд завтра (вернее, уже сегодня). Виктора [мужа Натальи] предупредили, что передачи на Окрестина [комплекс мест заключения в Минске] не принимают", – написала Халип.

Контекст:

В августе 2020 года в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Избитого силовиками участника массовых акций протеста в Минске Романа Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы, где он умер 12 ноября.

Наталья Копытько – выпускница Белорусской государственной академии музыки, на сайте учебного заведения указано, что она – в числе известных воспитанников кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики. Работает музыковедом в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы Академии наук.