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В Беларуси задержали музыковеда Наталью Копытько за свечу, которую она зажгла на подоконнике в прошлом году

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Минский активист Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения
Минский активист Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения
Фото: depositphotos.com

В Беларуси правоохранители задержали музыковеда Наталью Копытько в связи с тем, что она 12 ноября 2020 года зажгла свечу в день гибели активиста Романа Бондаренко. Об этом 6 декабря сообщила в Facebook Ирина Халип.

"За Наташей пришли спустя год. В качестве доказательства у них [правоохранителей] снятые с улицы окна домов, где горят свечи. Наташу забрали, суд завтра (вернее, уже сегодня). Виктора [мужа Натальи] предупредили, что передачи на Окрестина [комплекс мест заключения в Минске] не принимают", – написала Халип.

https://www.facebook.com/iryna.khalip/posts/4551464054960489

Контекст:

В августе 2020 года в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Избитого силовиками участника массовых акций протеста в Минске Романа Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы, где он умер 12 ноября

Наталья Копытько – выпускница Белорусской государственной академии музыки, на сайте учебного заведения указано, что она – в числе известных воспитанников кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики. Работает музыковедом в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы Академии наук.

Теги: Беларусь, протесты, Минск, правоохранители, активист, задержание, силовики, память, Роман Бондаренко
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