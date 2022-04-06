В Белгородской области РФ роют окопы. Местные власти говорят, что "лучше лишний раз перестраховаться"

"Многие обеспокоены проводимыми земляными работами в округе. Работы проводятся по нашей просьбе. Лучше лишний раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает", – написал он.

В видеообращении к местным жителям Жданов отметил, что является "человеком военным".

При этом на чиновнике была одежда с изображением "Z" – символа российского вторжения в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

От Шебекино РФ до границы с Украиной – около 5 км.