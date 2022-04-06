В Белгородской области РФ роют окопы. Местные власти говорят, что "лучше лишний раз перестраховаться"

"Многие обеспокоены проводимыми земляными работами в округе. Работы проводятся по нашей просьбе. Лучше лишний раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает", – написал он.
В видеообращении к местным жителям Жданов отметил, что является "человеком военным".
При этом на чиновнике была одежда с изображением "Z" – символа российского вторжения в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
От Шебекино РФ до границы с Украиной – около 5 км.
Белгородская область находится рядом с Харьковской областью, куда в том числе вторглись российские военные.
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он говорил, что жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений на территории села, где находился склад, нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".
В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.
Также в окрестностях Белгорода взорвалась ракета. Аналитики из Conflict Intelligence Team сделали вывод, что ее выпустили с территории РФ, но она по неизвестным причинам упала.