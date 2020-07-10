В Берлине решили переименовать станцию "Улица Мавров" в честь композитора Глинки, СМИ напомнили, что он был антисемитом

Около 10 лет в Берлине хотели поменять название станции метро Mohrenstrasse ("Улица Мавров") из-за возможного расистского контекста. После того как управление общественного транспорта заявило, что переименует станцию в честь русского композитора Михаила Глинки, на чиновников обрушилась новая волна критики.

Борьба с расизмом вышла на новый виток после убийства чернокожего Джорджа Флойда в США Фото: ЕРА

Власти Берлина решили переименовать станцию метро Mohrenstraße ("Улица Мавров") на фоне борьбы с расизмом по всему миру. С инициативой переименования 3 июля выступило управление общественного транспорта BVG, пишет "Немецкая волна".

Дискуссии о переименовании улицы Mohrenstraße, название которой многими в Германии воспринимается как дискриминационное, ведутся не менее десяти лет. Однако в декабре завершается строительство новой линии метрополитена, в связи с чем придется обновлять карты транспортной сети. Так, в управлении решили поменять название станции именно сейчас.

В качестве нового названия для станции метро компания предлагает "Улица Глинки" в честь российского композитора, который провел в Берлине последний год жизни и умер там.

Однако некоторые немецкие СМИ выяснили, что Глинка был националистом и антисемитом.

Так, издание Jüdische Allgemeine напомнило, что сюжет симфонической пьесы Глинки "Князь Холмский" рассказывает о "еврейском заговоре".

В ответ на критику компания BVG заявила, что решение о переименовании еще не принято, а присвоение имени Глинки станции – один из возможных вариантов.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные города и штаты, СМИ меняют свою политику в пользу максимальной толерантности.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции Шовин коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.