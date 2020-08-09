В Бразилии объявили траур по погибшим от COVID-19

Траур по жертвам COVID-19 в Бразилии продлится три дня. За время пандемии там умерли более 100 тыс. человек.

Председатель Верховного суда Бразилии объявил траур в стране из-за 100 тыс. смертей от COVID-19. Об этом 8 августа говорится на сайте суда.

"От имени судебной власти и Верховного федерального суда я выражаю чувство глубокой печали и солидарности с семьями и друзьями каждой из 100 тыс. жертв. В знак солидарности с болью бесчисленного множества бразильцев и в честь каждой из 100 тыс. жертв Федеральный верховный суд постановил официально объявить трехдневный траур", – заявил председатель Верховного федерального суда Бразилии и Национального совета юстиции Диас Тоффоли.

По состоянию на сегодяшний день в Бразилии общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 3 млн. Число летальных случаев превысило 100 тыс. – 100 477.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 9 августа коронавирусом в мире заразилось 19 637 506 человек. От COVID-19 умер 726 781 человек, выздоровело 11 939 109 человек.