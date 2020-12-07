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В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова. Его подозревали в убийстве учителя во Франции

Тело Абдуллаха Анзорова, обвиняемого в убийстве профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати, привезли в чеченское село Шалажи через Турцию, сообщает издание "Фонтанка". Похороны контролировали военные и полиция.

На церемонию прощания собралось около 200 человек
На церемонию прощания собралось около 200 человек
Скриншот: Baza

В селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни 6 декабря похоронили 18-летнего Абдуллаха Анзорова. Его убили при задержании после обвинения в убийстве профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Об этом пишет российское издание "Фонтанка" 7 декабря.

Тело Анзорова родственники привезли через Турцию. Сам Анзоров родился в Шалажи. Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что людей на похоронах было много. Согласно национальной традиции, выкрикивая молитву, они сопровождали Анзорова. Его тело поместили на носилки и обернули в зеленую ткань.

Местные жители рассказывают, что по прибытии тела село закрыли якобы на карантин, его патрулируют, чтобы не допустить желающих побывать на похоронах. Из-за этого в соседних селах образовались пробки на дорогах. Похоронную процессию контролировали военные. Они запрещали снимать происходящее.

Издание Baza пишет в Telegram о прибытии на церемонию прощания порядка 200 человек – родных и близких семейства Анзоровых. В окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции.

Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Анзорова был 18-летним уроженцем Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. 

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Принявший участие в траурной церемонии президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "Пати убили, потому что исламисты хотят отнять наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат". В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI

Теги: ислам, Франция, исламисты, похороны, экстремизм, мусульмане, карикатура
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