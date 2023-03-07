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В Чехии похитили элитного жеребца, принадлежащего Кадырову

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Кадыров лишился коня его украли из чешской провинциальной конюшни
Кадыров лишился коня – его украли из чешской провинциальной конюшни
Фото: EPA

16-летний чистокровный племенной жеребец по кличке Зазу был похищен из конюшни в селе Крабчицы, расположенном в районе города Литомержице Устецкого края на северо-западе Чехии. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба чешской полиции. По данным портала Jezdci.cz, конь принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову.

Полиция заявила, что кража была совершена в ночь с 3-го на 4 марта. Сейчас продолжается поиск как самого скакуна, так и его угонщика. Как сообщила пресс-секретарь полиции Чехии Павла Кофрова, жеребца похитили в ночь с 3-го на 4 марта 2023 года. Вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и забрал племенного жеребца.

"У 16-летнего гнедого на лбу имеется метка в виде белой звезды неправильной формы, часть правой задней ноги ниже голеностопного сустава также белого цвета", – отметила Кофрова.

Полиция Чехии в Twitter обнародовала фотографии скакуна и попросила о помощи в его поиске.

Стоимость скакуна, которого Кадыров приобрел в 2012 году, составляет около 400 тыс. крон (примерно $19 тыс.).

Jezdci.cz утверждает, что получил информацию о краже жеребца из трех независимых источников еще до того, как его исчезновение подтвердили правоохранители. Там добавили, что обратились за комментариями к владельцу конезавода Darhorse, где содержался Зазу, Ростиславу Копецкому, однако тот не предоставил никакой информации, сославшись на запрет полиции.

16-летний английский скакун Зазу, пишет Jezdci.cz, вместе с некоторыми другими лошадьми был частью имущества, которое Чехия заморозила президенту Чечни Рамзану Кадырову на основании международных санкций. Это подтвердили изданию в минфине Чехии, но не предоставили дополнительной информации из-за продолжающегося расследования.

Кадыров купил Зазу весной 2012 года у немецкой конюшни WH Sport International с целью добиться успеха в самой богатой на тот момент гонке в мире – Кубке мира в Дубае, где Зазу занял пятое место, сообщает портал. В общей сложности он провел 36 гонок, выиграл девять раз и заработал более €1,2 млн.

По некоторым данным, вся конюшня Darhorse принадлежит Кадырову, и после российского вторжения в Крым и вступления в силу санкций ЕС в 2014 году министерство финансов Чехии ограничило денежные потоки. Кроме того, Зазу и еще двух жеребцов Кадыров из-за введения санкций не имел возможности вывезти из Чехии.

Контекст:

Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.

В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы.

Минфин США в сентябре 2022 года ввел новые санкции против Кадыроваи членов его семьи и напомнил, что против него ранее были введены санкции в 2017-м и в 2020 году. Также Кадыров находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. В частности, санкции ЕС, распространявшиеся на скаковых лошадей Кадырова, были введены в 2014 году после аннексии Россией Крыма.

Теги: Россия, Чехия, санкции, Рамзан Кадыров, похищение, кража, police, происшествия, имущество, исчезновение, лошади, ЕС, sports
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