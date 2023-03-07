В Чехии похитили элитного жеребца, принадлежащего Кадырову

Полиция заявила, что кража была совершена в ночь с 3-го на 4 марта. Сейчас продолжается поиск как самого скакуна, так и его угонщика. Как сообщила пресс-секретарь полиции Чехии Павла Кофрова, жеребца похитили в ночь с 3-го на 4 марта 2023 года. Вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и забрал племенного жеребца.

"У 16-летнего гнедого на лбу имеется метка в виде белой звезды неправильной формы, часть правой задней ноги ниже голеностопного сустава также белого цвета", – отметила Кофрова.

Полиция Чехии в Twitter обнародовала фотографии скакуна и попросила о помощи в его поиске.

Litom * i * tí policisté * adají o pomoc v pátrání po 16letém chovném anglickém plnokrevníkovi, který byl odcizen v pr * b * hu noci ze stáje na Roudnicku.https://t.co/4HmZ6okFJh #policieulk pic.twitter.com/5H4Tcutf2G — Policie * R (@PolicieCZ) March 7, 2023

Стоимость скакуна, которого Кадыров приобрел в 2012 году, составляет около 400 тыс. крон (примерно $19 тыс.).

Jezdci.cz утверждает, что получил информацию о краже жеребца из трех независимых источников еще до того, как его исчезновение подтвердили правоохранители. Там добавили, что обратились за комментариями к владельцу конезавода Darhorse, где содержался Зазу, Ростиславу Копецкому, однако тот не предоставил никакой информации, сославшись на запрет полиции.

16-летний английский скакун Зазу, пишет Jezdci.cz, вместе с некоторыми другими лошадьми был частью имущества, которое Чехия заморозила президенту Чечни Рамзану Кадырову на основании международных санкций. Это подтвердили изданию в минфине Чехии, но не предоставили дополнительной информации из-за продолжающегося расследования.

Кадыров купил Зазу весной 2012 года у немецкой конюшни WH Sport International с целью добиться успеха в самой богатой на тот момент гонке в мире – Кубке мира в Дубае, где Зазу занял пятое место, сообщает портал. В общей сложности он провел 36 гонок, выиграл девять раз и заработал более €1,2 млн.

По некоторым данным, вся конюшня Darhorse принадлежит Кадырову, и после российского вторжения в Крым и вступления в силу санкций ЕС в 2014 году министерство финансов Чехии ограничило денежные потоки. Кроме того, Зазу и еще двух жеребцов Кадыров из-за введения санкций не имел возможности вывезти из Чехии.