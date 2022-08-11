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В Черногории официанты одного из баров ходят в форме с символом Z. Посольство Украины направило ноту властям

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Бар находится в столице Черногории
Бар находится в столице Черногории
Фото: Руски Бар Подгорица / Facebook

В столице Черногории Подгорице в баре под названием "Руски Бар" официанты на рабочей одежде носят оккупационную символику россиян. Посольство Украины направило ноту протеста, сообщила 10 августа пресс-служба посольства.

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – сказано в сообщении.

Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции, отметили в украинском представительстве.

https://www.facebook.com/ukrainian.embassy.me/posts/pfbid0htAZnNHUVZkvm7PuFY63guC6YPJuo1ef5aTdBGMB6BwBkP3N2c2y66CoZgsh42oKl

На Z на груди официантов обратил внимание черногорский портал Pobjeda, посвятивший статью использованию российской и пророссийской символики в Черногории. На странице бара в Facebook запостили ссылку на эту статью с комментарием "Служим народу". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Парламент Черногории 31 июля принял резолюцию с осуждением военной агрессии России против Украины.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Символику V и Z оккупанты наносят на военную технику, которая используется в ходе этапа войны, начавшегося 24 февраля. Их популяризовали в России как знаки поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. Эти символы получили в западных СМИ название zwastika. Так их, в частности, назвал британский журнал Dazed.

29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа Z российских оккупантов.

В Эстонии, ЛатвииМолдове, Германии уже запретили символику агрессии России в Украине.

Верховная Рада Украины в мае приняла закон, которым признала Россию государством-террористом с неонацистским режимом и, в частности, запретила символику, используемую вооруженными силами РФ в войне против Украины.

Теги: Черногория, российская агрессия, война России против Украины, посольство Украины, Подгорица, нота протеста
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