В Черногории официанты одного из баров ходят в форме с символом Z. Посольство Украины направило ноту властям

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – сказано в сообщении.

Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции, отметили в украинском представительстве.

На Z на груди официантов обратил внимание черногорский портал Pobjeda, посвятивший статью использованию российской и пророссийской символики в Черногории. На странице бара в Facebook запостили ссылку на эту статью с комментарием "Служим народу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Парламент Черногории 31 июля принял резолюцию с осуждением военной агрессии России против Украины.