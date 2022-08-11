В Черногории официанты одного из баров ходят в форме с символом Z. Посольство Украины направило ноту властям

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – сказано в сообщении.
Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции, отметили в украинском представительстве.
На Z на груди официантов обратил внимание черногорский портал Pobjeda, посвятивший статью использованию российской и пророссийской символики в Черногории. На странице бара в Facebook запостили ссылку на эту статью с комментарием "Служим народу".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Парламент Черногории 31 июля принял резолюцию с осуждением военной агрессии России против Украины.
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Символику V и Z оккупанты наносят на военную технику, которая используется в ходе этапа войны, начавшегося 24 февраля. Их популяризовали в России как знаки поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. Эти символы получили в западных СМИ название zwastika. Так их, в частности, назвал британский журнал Dazed.
29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа Z российских оккупантов.
В Эстонии, Латвии, Молдове, Германии уже запретили символику агрессии России в Украине.
Верховная Рада Украины в мае приняла закон, которым признала Россию государством-террористом с неонацистским режимом и, в частности, запретила символику, используемую вооруженными силами РФ в войне против Украины.