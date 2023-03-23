В ЕС ответили на угрозы Медведева ударить ракетами по МУС из-за ордера на арест Путина

В сообщении не указано, о каком именно "высокопоставленном представителе" идет речь, однако 20 марта замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал применить гиперзвуковое оружие против Международного уголовного суда.
Боррель также выразил сожаление из-за того, что РФ возбудила уголовное дело против прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина.
"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры в отношении лиц, причастных к работе МУС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", – отмечается в заявлении.
Боррель добавил, что ЕС по-прежнему привержен защите МУС от любого внешнего вмешательства, направленного на воспрепятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного правосудия.
"ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления", – подытожил он.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.
Британский адвокат и судья Джефри Найс, который был ведущим обвинителем на процессе в МУС над президентом Югославии Слободаном Милошевичем, выразил сомнение, что Путин окажется в суде в нынешних обстоятельствах. А значит, ордер на его арест будет действовать до смерти российского президента, отметил он.