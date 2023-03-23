В ЕС ответили на угрозы Медведева ударить ракетами по МУС из-за ордера на арест Путина

Боррель выразил сожаление из-за того, что РФ возбудила уголовное дело против прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина Фото: EPA

В сообщении не указано, о каком именно "высокопоставленном представителе" идет речь, однако 20 марта замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал применить гиперзвуковое оружие против Международного уголовного суда.

Боррель также выразил сожаление из-за того, что РФ возбудила уголовное дело против прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина.

"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры в отношении лиц, причастных к работе МУС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", – отмечается в заявлении.

Боррель добавил, что ЕС по-прежнему привержен защите МУС от любого внешнего вмешательства, направленного на воспрепятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного правосудия.

"ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления", – подытожил он.