ГОРДОН
 
 
МИР

В ЕС ответили на угрозы Медведева ударить ракетами по МУС из-за ордера на арест Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель выразил сожаление из-за того, что РФ возбудила уголовное дело против прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина
Боррель выразил сожаление из-за того, что РФ возбудила уголовное дело против прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина
Фото: EPA

Евросоюз осудил угрозы со стороны высокопоставленного представителя России применить силу против Международного уголовного суда и принимающей его страны – Нидерландов. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от 23 марта.

В сообщении не указано, о каком именно "высокопоставленном представителе" идет речь, однако 20 марта замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал применить гиперзвуковое оружие против Международного уголовного суда.

Боррель также выразил сожаление из-за того, что РФ возбудила уголовное дело против прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина.

"ЕС подтверждает свою полную поддержку МУС. Любые ответные меры в отношении лиц, причастных к работе МУС, неприемлемы. Возглавляя борьбу с безнаказанностью, МУС должен иметь возможность работать независимо и беспристрастно", – отмечается в заявлении.

Боррель добавил, что ЕС по-прежнему привержен защите МУС от любого внешнего вмешательства, направленного на воспрепятствование правосудию и подрыв международной системы уголовного правосудия.

"ЕС продолжит выступать за универсальность Римского статута и предложит всем государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к МУС, чтобы положить конец безнаказанности за самые тяжкие преступления", – подытожил он.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Британский адвокат и судья Джефри Найс, который был ведущим обвинителем на процессе в МУС над президентом Югославии Слободаном Милошевичем, выразил сомнение, что Путин окажется в суде в нынешних обстоятельствах. А значит, ордер на его арест будет действовать до смерти российского президента, отметил он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Нидерланды, агрессия, угрозы, Римский статут, Европа, дипломаты, Евросоюз, уголовное дело, судья, прокурор, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Демин объяснил, почему не разводится с женой спустя два года после расставания
Галина ГРИШИНА
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
  Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком
Галина ГРИШИНА
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
Галина ГРИШИНА
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
Галина ГРИШИНА
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Галина ГРИШИНА
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Галина ГРИШИНА
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" тренд весны 2023 года
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (210630)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (167176)
3
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (115871)
4
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (115262)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (71800)
6
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (70324)
7
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (53019)
8
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (50704)
 
 
 
 