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В Гааге активист "распял" себя полуголым на заборе посольства России. Фото

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Кашеваров уехал из России, еще будучи школьником, и попросил политического убежища в Нидерландах
Кашеваров уехал из России, еще будучи школьником, и попросил политического убежища в Нидерландах
Фото: svoboda.org

18-летний активист из Челябинска Александр Кашеваров, который в 2021 году уехал из России и обратился за политическим убежищем в Нидерландах, 17 января устроил у российского посольства в Гааге перформанс. Об этом сообщило в Facebook движение "Весна", координатором которого является Кашеваров.

В рамках акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключенных Кашеваров надел на себя набедренную повязку, венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в позе распятия.

"3 августа 1976 года на стене Петропавловской крепости появилась надпись: "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков". Это была акция художников Юлия Рыбакова и Олега Волкова в знак протеста против преследования диссидентов в СССР. Одноименную акцию сегодня провел федеральный координатор движения – Александр Кашеваров", – говорится в описании к фотографиям.

Как пояснили в движении, акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального, в результате которого тот был задержан и теперь находится в колонии.

"Именно арест Навального стал отправной точкой в начале массовых политических репрессий по всей стране... Все структуры Навального признали экстремистскими, а остальных представителей независимой политики еженедельно признают иностранными агентами. Однако, несмотря на все испытания, в обществе продолжают расти протестные идеи, что предвещает воскрешение оппозиционного движения в России!" – считает "Весна".

https://www.facebook.com/vesna.democrat/posts/226011689721387

Кашеваров уехал из России, еще будучи школьником, после того как стал подозреваемым по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов, рассказывал он в интервью "Радио Свобода". Суд в РФ приговаривал его к пяти суткам ареста за якобы организацию митинга в память о политике Борисе Немцове. Активист покинул страну с рюкзаком "с одеждой и собранием сочинений Леонида Андреева".

В интервью он пояснял, что подвергался активному преследованию потому, что после закрытия штабов Навального в Челябинске не происходило никаких оппозиционных мероприятий, кроме акций движения "Весна". "То есть я для них в масштабах региона представляю политическую опасность. Именно поэтому они начали меня преследовать. Это очень обидно, но и лестно, с другой стороны", – отмечал активист.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию 17 января 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, оппозиция, Нидерланды, Алексей Навальный, посольство, посольство РФ, Гаага, политзаключенные, активист, Челябинск, акции протеста
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