В Гааге активист "распял" себя полуголым на заборе посольства России. Фото

В рамках акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключенных Кашеваров надел на себя набедренную повязку, венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в позе распятия.

"3 августа 1976 года на стене Петропавловской крепости появилась надпись: "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков". Это была акция художников Юлия Рыбакова и Олега Волкова в знак протеста против преследования диссидентов в СССР. Одноименную акцию сегодня провел федеральный координатор движения – Александр Кашеваров", – говорится в описании к фотографиям.

Как пояснили в движении, акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального, в результате которого тот был задержан и теперь находится в колонии.

"Именно арест Навального стал отправной точкой в начале массовых политических репрессий по всей стране... Все структуры Навального признали экстремистскими, а остальных представителей независимой политики еженедельно признают иностранными агентами. Однако, несмотря на все испытания, в обществе продолжают расти протестные идеи, что предвещает воскрешение оппозиционного движения в России!" – считает "Весна".

Кашеваров уехал из России, еще будучи школьником, после того как стал подозреваемым по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов, рассказывал он в интервью "Радио Свобода". Суд в РФ приговаривал его к пяти суткам ареста за якобы организацию митинга в память о политике Борисе Немцове. Активист покинул страну с рюкзаком "с одеждой и собранием сочинений Леонида Андреева".

В интервью он пояснял, что подвергался активному преследованию потому, что после закрытия штабов Навального в Челябинске не происходило никаких оппозиционных мероприятий, кроме акций движения "Весна". "То есть я для них в масштабах региона представляю политическую опасность. Именно поэтому они начали меня преследовать. Это очень обидно, но и лестно, с другой стороны", – отмечал активист.