Боррель назвал приговор Навальному политически мотивированным и призвал Москву немедленно его освободить

"Европейский союз открыто считает судебное преследование и приговор в отношении господина Навального политически мотивированными. Мы вновь призываем российские власти к его немедленному и безоговорочному освобождению без дальнейшего промедления", – говорится в обращении.

Боррель выразил сожаление, что "российская правовая система продолжает использоваться против Навального, поскольку теперь ему предъявлены новые уголовные обвинения".

"ЕС продолжает самым решительным образом осуждать попытку убийства Навального путем отравления боевым химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Мы призываем Российскую Федерацию провести расследование в условиях полной прозрачности и без дальнейшего промедления, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", – заявил глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что ЕС "осуждает последовательную кампанию дезинформации против Навального и его соратников в российских государственных СМИ".

"Мы сожалеем о преследовании членов сети Навального, включая арест Лилии Чанышевой, бывшего руководителя офиса Алексея Навального в городе Уфе. Мы призываем российские власти к ее немедленному и безоговорочному освобождению", – сказано в заявлении.