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Боррель назвал приговор Навальному политически мотивированным и призвал Москву немедленно его освободить

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Российский суд заменил Навальному условный срок на реальный
Российский суд заменил Навальному условный срок на реальный
Фото: ЕРА

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза призвал власти России освободить находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального. Заявление опубликовано 17 января на сайте Евросоюза.

"Европейский союз открыто считает судебное преследование и приговор в отношении господина Навального политически мотивированными. Мы вновь призываем российские власти к его немедленному и безоговорочному освобождению без дальнейшего промедления", – говорится в обращении.

Боррель выразил сожаление, что "российская правовая система продолжает использоваться против Навального, поскольку теперь ему предъявлены новые уголовные обвинения".

"ЕС продолжает самым решительным образом осуждать попытку убийства Навального путем отравления боевым химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Мы призываем Российскую Федерацию провести расследование в условиях полной прозрачности и без дальнейшего промедления, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", – заявил глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что ЕС "осуждает последовательную кампанию дезинформации против Навального и его соратников в российских государственных СМИ".

"Мы сожалеем о преследовании членов сети Навального, включая арест Лилии Чанышевой, бывшего руководителя офиса Алексея Навального в городе Уфе. Мы призываем российские власти к ее немедленному и безоговорочному освобождению", – сказано в заявлении.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию 17 января 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: преследования, Алексей Навальный, отравление, Европейский союз, Евросоюз, Жозеп Боррель, дезинформация
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