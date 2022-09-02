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В Германии призвали разобрать “Северный поток – 2”

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"Свободные демократы" призвали разобрать "Северный поток - 2"
"Свободные демократы" призвали разобрать "Северный поток - 2"
Фото: EPA

Фракция “Свободных демократов“, входящая в правящую коалицию в Бундестаге, призвала разобрать российский газопровод “Северный поток – 2”. Как сообщил 2 сентября Spiegel, об этом говорится в заявлении, принятом на заседании партии в Бремене.

“Мы требуем демонтажа “Северного потока – 2” и скорейшей разработки концепции юридической, технической и экологической защиты“, – сказано в документе.

Парламентская группа призывает как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергии из России и Беларуси, “насколько это позволяет собственный экономический потенциал Германии“.

Во фракции отметили, что с самого начала газопровод был “геополитическим проектом Кремля, направленным на изоляцию Украины“, и поддержка его строительства привела к “значительным разочарованиям и дипломатической изоляции Германии“.

Контекст:

“Северный поток-2” – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.

22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.

После начала российского вторжения в Украину власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор “Северного потока – 2" объявила о банкротстве. Замгоссекретаря США Виктории Нуланд заявляла в марте, что “Северный поток – 2” мертв: “Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет.

Теги: Россия, Германия, Бундестаг, российская агрессия, война России против Украины, Северный поток – 2, российский газ, вторжение России в Украину
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