В Германии призвали разобрать “Северный поток – 2”

“Мы требуем демонтажа “Северного потока – 2” и скорейшей разработки концепции юридической, технической и экологической защиты“, – сказано в документе.
Парламентская группа призывает как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергии из России и Беларуси, “насколько это позволяет собственный экономический потенциал Германии“.
Во фракции отметили, что с самого начала газопровод был “геополитическим проектом Кремля, направленным на изоляцию Украины“, и поддержка его строительства привела к “значительным разочарованиям и дипломатической изоляции Германии“.
“Северный поток-2” – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года.
22 февраля 2022 года власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2". Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины.
После начала российского вторжения в Украину власти Германии заявляли, что не намерены возобновлять работу газопровода. 1 марта компания-оператор “Северного потока – 2" объявила о банкротстве. Замгоссекретаря США Виктории Нуланд заявляла в марте, что “Северный поток – 2” мертв: “Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет.