В Германии призвали разобрать “Северный поток – 2”

“Мы требуем демонтажа “Северного потока – 2” и скорейшей разработки концепции юридической, технической и экологической защиты“, – сказано в документе.

Парламентская группа призывает как можно скорее прекратить все закупки сырья и энергии из России и Беларуси, “насколько это позволяет собственный экономический потенциал Германии“.

Во фракции отметили, что с самого начала газопровод был “геополитическим проектом Кремля, направленным на изоляцию Украины“, и поддержка его строительства привела к “значительным разочарованиям и дипломатической изоляции Германии“.