В Госдуме РФ предложили защитить права родителей, которые не хотят прививать детей

Группа депутатов от "Единой России" в Государственной Думе РФ предложила штрафовать чиновников, которые отказываются принимать в школы и детские сады непривитых детей.

Как пишет газета "Известия", депутаты Николай Земцов, Анатолий Выборный и Владимир Крупенников предлагают включить в Кодекс об административных правонарушениях РФ статью о наказании для должностных лиц и организаций "за нарушение законных прав родителей".

По мнению авторов, действующее российское законодательство нарушает права родителей "на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения".