В Госдуме РФ предложили защитить права родителей, которые не хотят прививать детей

Как пишет газета "Известия", депутаты Николай Земцов, Анатолий Выборный и Владимир Крупенников предлагают включить в Кодекс об административных правонарушениях РФ статью о наказании для должностных лиц и организаций "за нарушение законных прав родителей".
По мнению авторов, действующее российское законодательство нарушает права родителей "на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения".
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