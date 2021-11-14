В Кабуле взорвался автобус с пассажирами. Погиб местный журналист

Ответственность за взрыв пока никто не взял Фото: depositphotos.com

Инцидент произошел в районе Даште-Барчи, где преимущественно живут члены шиитской хазарейской общины, которые в течение многих лет становятся мишенью боевиков, связанных с "Исламским государством".

Погибшим в результате взрыва был известный афганский журналист, работавший на телеканал Ariana, Хамид Сейхани.

Водитель автобуса, разговаривая с Associated Press, сказал, что в какой-то момент во время его маршрута в автобус сел подозрительный мужчина, а через несколько минут в задней части автобуса произошел взрыв.

Он также рассказал, что видел, как два пассажира в горящей одежде выпали из задней части автомобиля, в то время как другие пассажиры бежали через передний выход.

Ответственность за взрыв пока никто не взял