В Кремле отреагировали на слова Байдена о невозможности Путина оставаться у власти

Песков (на фото) заявил, что не Байдену решать, оставаться Путину у власти или нет Фото: EPA

Комментируя слова американского президента, Песков сказал: "Это не Байдену решать. Президента России избирают россияне".

В то же время представитель Белого дома заявил журналистам, что Байден, выступавший в Варшаве, не призывал к смене режима в России, но его точка зрения заключалась в том, что "Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом".