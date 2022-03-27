В Кремле отреагировали на слова Байдена о невозможности Путина оставаться у власти

Комментируя слова американского президента, Песков сказал: "Это не Байдену решать. Президента России избирают россияне".
В то же время представитель Белого дома заявил журналистам, что Байден, выступавший в Варшаве, не призывал к смене режима в России, но его точка зрения заключалась в том, что "Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или регионом".
26 марта Байден во время выступления в Варшаве назвал Путина "диктатором, стремящимся восстановить империю". Американский президент также подчеркнул, что "этот человек не может оставаться у власти".
Во время этого же выступления Байден назвал слова Путина о желании "денацифицировать" Украину циничной ложью. Также, по его мнению, война РФ в Украине стала стратегическим провалом России.