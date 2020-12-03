В мире от коронавируса умерло более 1,5 млн человек, Трамп не признает поражение на выборах в США. Главное за день

Коронавирус в мире

По состоянию на вечер 3 декабря коронавирусом в мире заразилось 69,9 млн человек, более 1,5 млн умерло, почти 41,7 млн выздоровело, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Трамп не признает итоги выборов

Президент США Дональд Трамп выпустил 46-минутное видео, в котором в очередной раз заявил, что президентские выборы были сфальсифицированы. Он назвал эти выборы "большим мошенничеством" и сказал, то готов признать итоги только честного голосования.

Гусев возглавил "Укроборонпром"

Бывший глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев назначен гендиректором государственного концерна "Укроборонпром".

СМИ сообщили, что Микитась вышел из СИЗО

Бывший нардеп, бизнесмен и экс-владелец строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из Лукьяновского СИЗО, сообщили СМИ. 2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Микитась "согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 млн грн плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 млн грн, а также передать государству активы на 750 млн грн в порядке спецконфискации".