В Нью-Йорке демонтировали конную статую Рузвельта

Скульптура была установлена в 1940 году. На композиции – Рузвельт верхом на коне и идущие рядом с ним представители коренного населения Америки и выходца из Африки. Представитель музея сообщил, что процесс демонтажа статуи проводился со специалистами по сохранению исторических памятников и будет включать реставрацию площади перед музеем.

Музей потребовал убрать статую в июне 2020 года после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе и последовавших за этим протестов.

"Сама статуя передает расовую иерархию, которую музей и представители общественности давно находят тревожной", – было сказано в запросе музея.

Обеспокоенность организации вызвало то, что белый человек Рузвельт помещен в центре верхом на лошади, а афроамериканец и индеец идут за ним пешком.

Запрос был одобрен тогдашним мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, а год спустя Комиссия по общественному дизайну Нью-Йорка единогласно проголосовала за демонтаж скульптуры.