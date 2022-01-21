В Нью-Йорке демонтировали конную статую Рузвельта

Скульптура была установлена в 1940 году. На композиции – Рузвельт верхом на коне и идущие рядом с ним представители коренного населения Америки и выходца из Африки. Представитель музея сообщил, что процесс демонтажа статуи проводился со специалистами по сохранению исторических памятников и будет включать реставрацию площади перед музеем.
Музей потребовал убрать статую в июне 2020 года после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе и последовавших за этим протестов.
"Сама статуя передает расовую иерархию, которую музей и представители общественности давно находят тревожной", – было сказано в запросе музея.
Обеспокоенность организации вызвало то, что белый человек Рузвельт помещен в центре верхом на лошади, а афроамериканец и индеец идут за ним пешком.
Запрос был одобрен тогдашним мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, а год спустя Комиссия по общественному дизайну Нью-Йорка единогласно проголосовала за демонтаж скульптуры.
Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после задержания полицейскими, офицер полиции американского города Миннеаполис Дерек Шовин во время задержания удерживал свою ногу на его шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.
В ходе протестов митингующие разрушили несколько памятников. 9 июня от рук участников антирасистских протестов пострадали два памятника открывателю Америки Христофору Колумбу.
18 июня демонстранты подожгли, разрисовали и сбросили на землю статую одного из отцов-основателей США Джорджа Вашингтона.
5 июля в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) неизвестные разрушили памятник писателю, видному деятелю борьбы за отмену рабства Фредерику Дугласу. 14 августа участники митинга в американской Северной Каролине снесли памятник войскам Конфедерации.
12 сентября власти города Шарлоттсвилл (штат Вирджиния) демонтировали памятник армии конфедератов времен Гражданской войны в США XIX века.