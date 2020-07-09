В Польше арестовали двух украинцев за систематические кражи

Украинцев 24 и 28 лет подозревают во взломе рабочего контейнера на строительной площадке в Польше.

В Польше арестовали двух украинцев по подозрению в систематических кражах. Об этом сообщает RMF24, ссылаясь на местную полицию.

Украинцев 24 и 28 лет подозревают во взломе рабочего контейнера на строительной площадке. По версии полиции, они разбили окно и украли электроинструменты. Ущерб оценивается в более чем 30 тыс. злотых (204 тыс. грн).

При обыске их квартиры и машины полиция обнаружила несколько порций марихуаны и психотропного вещества. В машине также были спрятаны лом, ножницы по листовому металлу, плоскогубцы и рабочая одежда для взлома. В квартире также был найден чемодан с элементами профессионального звукового оборудования. Мужчины не могли объяснить, откуда все это появилось.

Полицейские определили, что они имеют отношение и к другим кражам. После сбора доказательств общий ущерб был оценен на сумму более 68 тыс. злотых (463 тыс. грн).

24-летнему украинцу выдвигают обвинения в ограблении и краже, 28-летнему – также в хранении наркотических и психотропных веществ.

По решению суда граждане Украины были арестованы на три месяца. Им грозит до 10 лет тюрьмы.