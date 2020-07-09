ГОРДОН
 
 
МИР

В Польше арестовали двух украинцев за систематические кражи

Украинцев 24 и 28 лет подозревают во взломе рабочего контейнера на строительной площадке в Польше.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцев арестовали на три месяца
Украинцев арестовали на три месяца
Фото: pixabay.com

В Польше арестовали двух украинцев по подозрению в систематических кражах. Об этом сообщает RMF24, ссылаясь на местную полицию.

Украинцев 24 и 28 лет подозревают во взломе рабочего контейнера на строительной площадке. По версии полиции, они разбили окно и украли электроинструменты. Ущерб оценивается в более чем 30 тыс. злотых (204 тыс. грн).

При обыске их квартиры и машины полиция обнаружила несколько порций марихуаны и психотропного вещества. В машине также были спрятаны лом, ножницы по листовому металлу, плоскогубцы и рабочая одежда для взлома. В квартире также был найден чемодан с элементами профессионального звукового оборудования. Мужчины не могли объяснить, откуда все это появилось. 

Полицейские определили, что они имеют отношение и к другим кражам. После сбора доказательств общий ущерб был оценен на сумму более 68 тыс. злотых (463 тыс. грн). 

24-летнему украинцу выдвигают обвинения в ограблении и краже, 28-летнему – также в хранении наркотических и психотропных веществ.

По решению суда граждане Украины были арестованы на три месяца. Им грозит до 10 лет тюрьмы. 

Теги: Польша, арест, кража, украинцы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Федишин поднялась в небо на воздушном шаре
Федишин поднялась в небо на воздушном шаре
"Другие девушки ничего не значат". Победительница "Холостяка 10" Ульянова дала советы участницам следующего сезона шоу
"Другие девушки ничего не значат". Победительница "Холостяка 10" Ульянова дала советы участницам следующего сезона шоу
"Опасный альфа-самец". В соцсетях отметили перемены во внешности 37-летнего Литвинковича
"Опасный альфа-самец". В соцсетях отметили перемены во внешности 37-летнего Литвинковича
Onuka показала, как изменилась ее семья за два года. Фото
Onuka показала, как изменилась ее семья за два года. Фото
"Для всех будет лучше, если мама уйдет в себя". Шоптенко рассказала, почему уехала в отпуск без мужа и сына
"Для всех будет лучше, если мама уйдет в себя". Шоптенко рассказала, почему уехала в отпуск без мужа и сына
  "Айван, единственный и неповторимый". Вышел трейлер фильма об огромной горилле с озвучкой Крэнстона, Джоли и Де Вито. Видео
  "Айван, единственный и неповторимый". Вышел трейлер фильма об огромной горилле с озвучкой Крэнстона, Джоли и Де Вито. Видео
"Будущая первая леди США". В Instagram обсудили Кардашян с красными волосами
"Будущая первая леди США". В Instagram обсудили Кардашян с красными волосами
"Отголоски советских времен". Наталка Карпа ответила хейтерам, которые осудили ее за кормление грудью в общественном месте
"Отголоски советских времен". Наталка Карпа ответила хейтерам, которые осудили ее за кормление грудью в общественном месте
  "Эй, на жаре в июле сотни тысяч на море. Мы живем будто в говне". Morgenshtern и Элджей выпустили клип на трек Cadillac об отдыхе россиян. Видео
  "Эй, на жаре в июле сотни тысяч на море. Мы живем будто в говне". Morgenshtern и Элджей выпустили клип на трек Cadillac об отдыхе россиян. Видео
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Какие ноги длинные". Подписчики Loboda обсуждают ее тело в купальнике
"Какие ноги длинные". Подписчики Loboda обсуждают ее тело в купальнике
Стоун показала новую стрижку
Стоун показала новую стрижку
Собчак: Мечтала, чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки
Собчак: Мечтала, чтобы меня стегал плеткой мужчина в кожаном фартуке с головой чудовища и чтобы потом лизали собаки
  "Тот самый трек, который разрывает TikTok". Mozgi презентовали официальную версию песни Chica Bamboni
  "Тот самый трек, который разрывает TikTok". Mozgi презентовали официальную версию песни Chica Bamboni
"И как? Ему понравилось?". Экс-жена Павлика показала архивное фото в купальнике
"И как? Ему понравилось?". Экс-жена Павлика показала архивное фото в купальнике
Заразившаяся коронавирусом Анита Цой: Я пока не могу без кислорода. Ночью плазму переливали
Заразившаяся коронавирусом Анита Цой: Я пока не могу без кислорода. Ночью плазму переливали
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS