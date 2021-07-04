В Польше вакцинировали от COVID-19 около 30 тыс. иностранцев. Большинство из них – украинцы

В Польше полностью привились почти 13 млн человек Фото: ЕРА

"До конца июня в общем 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократной вакцины Janssen (Johnson & Johnson) получили 10 632 гражданина Украины, две дозы – 1797 украинцев", – подсчитали польские чиновники.

Украинцы вакцинируются в Польше на тех же основаниях, что и граждане этой страны. Эта процедура для них бесплатная. Иностранцы, имеющие польский идентификационной код (PESEL), получают электронное направление на вакцинацию автоматически. В противном случае нужно получить направление лично у врача на основании загранпаспорта, уточнило министерство.