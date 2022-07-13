В правительстве РФ готовы переходить на бартер вместо долларов и евро

Силуанов сказал, что РФ не планирует закупки валюты, в первую очередь речь о долларах и евро. Они, по утверждению чиновника, для страны "токсичны".

"Планируем максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? – возмутился глава минфина РФ. – Очевидно, что расчеты в евро или долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен".

Интервьюер уточнил, что по сути речь о переходе на бартер.

"Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать", – отреагировал Силуанов.

Он считает "справедливым в нынешних условиях" переход на расчеты в рублях во внешней торговле.