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В правительстве РФ готовы переходить на бартер вместо долларов и евро

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Силуанов назвал "токсичными" для России доллары и евро
Силуанов назвал "токсичными" для России доллары и евро
Фото: depositphotos.com

Правительство России готово к переходу на бартер вместо расчетов в валюте "недружественных стран". Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью "Ведомостям", которое вышло 11 июля.

Силуанов сказал, что РФ не планирует закупки валюты, в первую очередь речь о долларах и евро. Они, по утверждению чиновника, для страны "токсичны".

"Планируем максимально переводить расчеты во внешней торговле на рубли. Возникает абсурдная ситуация: мы поставляем газ, получаем валюту и ее замораживают. Зачем нам это надо? – возмутился глава минфина РФ. – Очевидно, что расчеты в евро или долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, либо импорт, который для нас интересен".

Интервьюер уточнил, что по сути речь о переходе на бартер.

"Мы не планируем переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать", – отреагировал Силуанов.

Он считает "справедливым в нынешних условиях" переход на расчеты в рублях во внешней торговле.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

По информации Киевской школы экономики, компании из девяти стран Европы согласились перейти в отношениях с Россией на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: евро, доллар, экономика, импорт, рубль, Антон Силуанов
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