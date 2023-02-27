В РФ вывели ПВО из подчинения сухопутных войск и переподчинили ее Суровикину

ПВО сухопутных войск РФ предназначена для сопровождения и прикрытия подразделений, которые ведут боевые действия Фото: ЕРА

Командование ВКС РФ с 2017 года возглавляет Сергей Суровикин, который осенью руководил группировкой оккупационных войск РФ, воюющих против Украины.

До переподчинения силы ПВО были у ВКС и сухопутных войск. ПВО сухопутных войск отличается от ПВО ВКС тем, что предназначена для сопровождения и прикрытия подразделений при ведении боевых действий.

О причинах переподчинения не сообщается.