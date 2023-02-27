В РФ вывели ПВО из подчинения сухопутных войск и переподчинили ее Суровикину

Командование ВКС РФ с 2017 года возглавляет Сергей Суровикин, который осенью руководил группировкой оккупационных войск РФ, воюющих против Украины.
До переподчинения силы ПВО были у ВКС и сухопутных войск. ПВО сухопутных войск отличается от ПВО ВКС тем, что предназначена для сопровождения и прикрытия подразделений при ведении боевых действий.
О причинах переподчинения не сообщается.
Генерал армии РФ Суровикин был командующим оккупационной группировкой войск с октября 2022-го по январь 2023 года. 11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил новым командующим главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, понизив Суровикина до его заместителя.