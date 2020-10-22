В Риме и во всем столичном регионе Италии вводят комендантский час из-за распространения коронавируса

С 23 октября жителям Рима и всего столичного региона Италии – Лацио – будет запрещено выходить на улицу в период с полуночи до 5.00.

Губернатор столичного региона Италии – Лацио – Никола Зингаретти и министр здравоохранения Роберто Сперанца одобрили введение комендантского часа в Риме и во всем Лацио из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает сайт региона.

Согласно распоряжению Зингаретти, 23 октября в Риме и во всем Лацио будет запрещено находиться на улицах в период с полуночи до 5.00.

Запрет вводят на месяц. Он распространяется на всех жителей региона, кроме тех категорий граждан, чьи поездки подтверждены "мотивированными потребностями" – речь идет о лицах, которые едут с работы домой или наоборот. Также исключения предусмотрены для поездок, вызванных неотложными обстоятельствами или по состоянию здоровья.

Кроме того, власти региона рекомендуют перевести на дистанционное обучение 75% студентов и 50% школьников (с приоритетом очного обучения для выпускников).

По данным министерства здравоохранения Италии на 21 октября, в стране зафиксировали 449,7 тыс. случаев COVID-19, из них в Лацио – 28,37 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. С середины октября в стране фиксируют максимальные суточные показатели заболеваемости.