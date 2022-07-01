В России спустя 10 дней нашли разбившийся самолет. Пилоты погибли, пассажир выжил

"Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь", – написал глава региона.
Он добавил, что двое членов экипажа найдены возле самолета мертвыми.
Ранее 1 июля в Кобяйском районе был обнаружен самолет Ан-2, который пропал с радаров в Якутии 21 июня, сообщила в Telegram пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии" в пятницу.
"1 июля около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель.
Утром 21 июня принадлежавший частной компании самолет Ан-2, по данным российского агентства "Интерфакс" вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и тонна груза.
24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация. РБК называет их бортами, принудительно зарегистрированными в РФ, – фактически самолеты были отобраны у лизингодателей, одна из лизинговых компаний уже обратилась в суд, чтобы взыскать с РФ за самолеты $3,5 млрд.
После этого решения, как прогнозируют эксперты, в РФ начнутся проблемы с сервисным обслуживанием, запчастями и, как следствие, с обеспечением безопасности полетов – не только на старых изношенных советских самолетах, но и на современных. В частности, от сотрудничества с РФ уже отказалась компания Boeing.