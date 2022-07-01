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В России спустя 10 дней нашли разбившийся самолет. Пилоты погибли, пассажир выжил

Российский Ан-2 разбился в Якутии, обнаружены двое погибших
Российский Ан-2 разбился в Якутии, обнаружены двое погибших
Фото: EPA

Глава российской республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил 1 июля в Telegram, что в катастрофе самолета Ан-2, который пропал еще 21 июня, выжил один человек из троих, находившихся на борту.

"Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь", – написал глава региона.

Он добавил, что двое членов экипажа найдены возле самолета мертвыми.

Ранее 1 июля в Кобяйском районе был обнаружен самолет Ан-2, который пропал с радаров в Якутии 21 июня, сообщила в Telegram пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии" в пятницу.

"1 июля около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель.

Утром 21 июня принадлежавший частной компании самолет Ан-2, по данным российского агентства "Интерфакс" вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и тонна груза.


Контекст:

24 марта авиакомпании РФ отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов. Президент РФ Владимир Путин разрешил регистрировать их в России, таким образом у самолетов оказалась двойная регистрация. РБК называет их бортами, принудительно зарегистрированными в РФ, – фактически самолеты были отобраны у лизингодателей, одна из лизинговых компаний уже обратилась в суд, чтобы взыскать с РФ за самолеты $3,5 млрд.

После этого решения, как прогнозируют эксперты, в РФ начнутся проблемы с сервисным обслуживанием, запчастями и, как следствие, с обеспечением безопасности полетов – не только на старых изношенных советских самолетах, но и на современных. В частности, от сотрудничества с РФ уже отказалась компания Boeing.

Теги: Россия, самолет, авиакатастрофа, крушение, Якутия, погибшие, авиакомпания, пилот, пассажиры
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