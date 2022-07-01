В России спустя 10 дней нашли разбившийся самолет. Пилоты погибли, пассажир выжил

"Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь", – написал глава региона.

Он добавил, что двое членов экипажа найдены возле самолета мертвыми.

Ранее 1 июля в Кобяйском районе был обнаружен самолет Ан-2, который пропал с радаров в Якутии 21 июня, сообщила в Telegram пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии" в пятницу.

"1 июля около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель.

Утром 21 июня принадлежавший частной компании самолет Ан-2, по данным российского агентства "Интерфакс" вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и тонна груза.



