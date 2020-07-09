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В России Верзилову назначили психиатрическую экспертизу – адвокат

Психиатрическая экспертиза, которую назначили для проходящего в деле о двойном гражданстве участника Pussy Riot, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, связана с комой, в которой тот находился в 2018 году, отметил адвокат Леонид Соловьев.

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Верзилов проходит по делу о двойном гражданстве
Верзилов проходит по делу о двойном гражданстве
Фото: ЕРА

Для арестованного в Москве участника Pussy Riot, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова назначили психиатрическую экспертизу. Об этом 9 июля сообщил РБК его адвокат Леонид Соловьев.

"Следствие назначило психиатрическую экспертизу, это непосредственно связано с комой, в которую впал Петр в 2018 году", – сказал защитник Верзилова.

Агентство отмечает, что издатель "Медиазоны" проходит по делу о двойном гражданстве.

11 сентября 2018 года Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии. Врачи подозревали отравление лекарствами. Родные Верзилова утверждали, что он не принимал никаких препаратов. 14 сентября Верзилов пришел в сознание. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Специалисты клиники предположили, что активиста отравили, но передозировки лекарствами не было.

Как сообщила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, медики склоняются к выводу, что издателя "Медиазоны" могли отравить "специально разработанным военным ядом". По ее словам, незадолго до отравления Верзилов получил по электронной почте отчет о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

26 сентября активиста выписали из "Шарите". Сам Верзилов считает, что сотрудники ГРУ испытали на нем "новый ядовитый коктейль". В "Шарите" заявляли, что не выявили отравляющее вещество.

Утром 21 июня 2020 года Верзилов сообщил друзьям, что дверь его арендованной квартиры ломают, после этого связь с ним исчезла. Соседи рассказали, что к издателю пришло не менее 10 человек, некоторые были в полицейской форме. Его доставили в Следственный комитет РФ для дачи показаний по уголовному делу об экстремизме в интернете.

"Русская служба ВВС" со ссылкой на знакомого Верзилова сообщила, что он планировал перформанс во время репетиции парада Победы: собирался встать перед колонной танков, тем самым повторив знаменитую сцену 1989 года, запечатленную на снимке с площади Тяньаньмэнь в Пекине.

22 июня Верзилова арестовали, его обвинили в нецензурной брани в общественном месте.

Теги: Pussy Riot, гражданство, экспертиза, психиатрия, Петр Верзилов, адвокат
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