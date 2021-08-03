В США покончили с собой четверо полицейских, защищавших Капитолий 6 января

Офицер вашингтонской полиции Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме в четверг, 29 июля. Хашида присоединился к столичному управлению полиции округа Колумбия в мае 2003 года.
Другой офицер полиции, который охранял Капитолий 6 января, Кайл Дефрейтаг, был найден мертвым 10 июля. Причина смерти – самоубийство. В отделении полиции он работал с ноября 2016 года.
Ранее было известно о самоубийствах еще двух полицейских, дежуривших во время бунта в Капитолии – Джеффри Смита и и Говарда Либенгуда.
6 января Трамп на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
Министерство юстиции США 14 марта назвало расследование штурма Капитолия "возможно, самым сложным" в истории ведомства.