В США покончили с собой четверо полицейских, защищавших Капитолий 6 января

Офицер вашингтонской полиции Гюнтер Хашида был найден мертвым в своем доме в четверг, 29 июля. Хашида присоединился к столичному управлению полиции округа Колумбия в мае 2003 года.

Другой офицер полиции, который охранял Капитолий 6 января, Кайл Дефрейтаг, был найден мертвым 10 июля. Причина смерти – самоубийство. В отделении полиции он работал с ноября 2016 года.

Ранее было известно о самоубийствах еще двух полицейских, дежуривших во время бунта в Капитолии – Джеффри Смита и и Говарда Либенгуда.