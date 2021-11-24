В США увеличилось число жертв и пострадавших от наезда на рождественскую процессию, умер восьмилетний мальчик

Агентство пишет, что Спаркс умер "первым из многих раненых детей". На параде он шел со своим 12-летним братом Такером, который также пострадал в результате наезда, но уже покинул медучреждение.

В результате наезда скончались также пять человек в возрасте от 52 лет до 81 года.

Также увеличилось число пострадавших. Ранее сообщалось о 48 таких людях, сейчас известно о 62.

Среди пострадавших есть несколько детей, которые находятся в критическом состоянии.