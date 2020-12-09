Во Франции задержали еще пятерых фигурантов дела об обезглавливании учителя – СМИ

По данным Le Parisien, французские правоохранители задержали пять человек, которые виртуально общались с Абдуллахом Анзоровым, подозреваемым в убийстве профессора истории Самюэля Пати.

Французская полиция задержала еще пятерых фигурантов дела об убийстве в пригороде Парижа профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила 8 декабря газета Le Parisien.

Задержанным от 18 до 21 года, все они имеют чеченское происхождение, как и 18-летний Абдуллах Анзоров, который подозревается в убийстве и которого застрелили при задержании.

Собеседники издания утверждают, что пятеро молодых людей были задержаны 7 декабря, их могут держать под стражей до 96 часов (четверо суток).

Следствие выяснило, что задержанные общались с Анзоровым виртуально, и проверяет, были ли их контакты "за пределами виртуального мира".

Профессора Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Незадолго до смерти он показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. Обвинение в соучастии в преступлении выдвинули четырем школьникам.

После убийства правительство Франции планировало выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Принявший участие в траурной церемонии президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "Пати убили, потому что исламисты хотят отнять наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат". В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.

Анзорова похоронили в Чечне 6 декабря.