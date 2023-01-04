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В России активизируется движение сопротивления, с нового года зафиксировано уже шесть диверсий на железной дороге – ГУР минобороны

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В РФ активизировались рельсовые партизаны
В РФ активизировались рельсовые партизаны
Фото: Забайкальская железная дорога / Facebook

В России увеличилось количество происшествий, которые свидетельствуют об увеличеснии протестной активности населения. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины 4 января сообщило в Telegram.

По данным ГУР, в ночь на 4 января партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска. Разведка опубликовала видео, на котором виден пожар.

"В новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах РФ, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов", – говорится в сообщении.

В военной разведке отмечают, что в 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также факты уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинского режима о частичной мобилизации", – добавляют в ГУР МО.

Теги: железная дорога, партизаны, Красноярск, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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