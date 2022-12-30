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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму огромный потенциал сопротивления оккупантам – постпред президента

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По словам Ташевой, до полномасштабного вторжения российских оккупантов многие жители Крыма ненавидели Россию
По словам Ташевой, до полномасштабного вторжения российских оккупантов многие жители Крыма ненавидели Россию
Фото: Кримська платформа / Facebook

В оккупированном Крыму есть достаточно много людей, которые готовы оказывать сопротивление российским захватчикам. Об этом в опубликованном 28 декабря интервью "Суспільному" заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"Кто-то распространяет листовки, что в Украине война, кто-то крепит на машину наклейку "Нет войне". Кто-то, как [житель Алушты] Александр Тарапон, распространял листовки о дальнем родственнике, который служит в российской армии и является военным преступником. То есть акции сопротивления в Крыму разные... Потенциал сопротивления оккупантам в Крыму огромный", – подчеркнула Ташева.

По ее словам, до полномасштабного вторжения российских оккупантов многие в Крыму ненавидели Россию, однако не прибегали к активным действиям, поскольку не понимали, как это может помочь Украине.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". 

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ. Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя Запорожской области. Он пояснил, что из Мелитополя ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных систем залпового огня HIMARS и других средств поражения.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что следующим летом Украина уже вернет себе Крым.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, война России против Украины, Тамила Ташева, деоккупация
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