В Крыму огромный потенциал сопротивления оккупантам – постпред президента

"Кто-то распространяет листовки, что в Украине война, кто-то крепит на машину наклейку "Нет войне". Кто-то, как [житель Алушты] Александр Тарапон, распространял листовки о дальнем родственнике, который служит в российской армии и является военным преступником. То есть акции сопротивления в Крыму разные... Потенциал сопротивления оккупантам в Крыму огромный", – подчеркнула Ташева.

По ее словам, до полномасштабного вторжения российских оккупантов многие в Крыму ненавидели Россию, однако не прибегали к активным действиям, поскольку не понимали, как это может помочь Украине.