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ВОЗ ужесточила рекомендации по качеству воздуха

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Больше всего от загрязненного воздуха страдают страны с низким и средним уровнем доходов
Больше всего от загрязненного воздуха страдают страны с низким и средним уровнем доходов
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения впервые за 15 лет опубликовала новые рекомендации по качеству воздуха. Об этом сказано в документе, который опубликован на сайте ВОЗ.

"Каждый год загрязнение воздуха приводит к миллионам смертей и потере нескольких лет здоровой жизни. Болезни из-за грязного воздуха выходят на один уровень с другими серьезными глобальными рисками для здоровья, такими как нездоровое питание и курение табака", – говорится в предисловии к принципам.

В докладе ВОЗ речь идет о твердых частицах: тонкодисперсных и крупнодисперсных. В новых рекомендациях ВОЗ снизила допустимый среднегодовой безопасный уровень концентрации в два раза, а твердых частиц – на четверть. Также ВОЗ в четыре раза понизила максимально допустимый уровень в воздухе двуокиси азота, выбрасываемый дизельными двигателями.

В отличие от прежних рекомендаций, действовавших с 2005 года, ВОЗ понизила предельно допустимые нормы содержания в воздухе двуокиси азота (NO2) и твердых микрочастиц размером до 2,5 мкм и до 10 мкм.

Также опасность для людей представляют частицы озона, диоксида азота, диоксида серы и монооксида углерода. Загрязнение воздуха приводит к сердечным заболеваниям и инсультам, у детей это может вызвать замедление роста легких и обострение астмы, указали специалисты.

ВОЗ напомнила, что ежегодно из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают 7 млн человек. Эту же цифру приводили и в ООН 1 сентября этого года. В документе подчеркивается, что загрязнение воздуха является одной из крупнейших связанных с окружающей средой угроз для здоровья людей, наряду с изменением климата.

Больше всего от проблемы загрязненного воздуха страдают страны с низким и средним уровнем доходов из-за их зависимости от ископаемого топлива, сообщили эксперты.

Контекст:

Британские ученые выяснили, что загрязнение воздуха влияет на мозг и увеличивает риск психических расстройств, таких как шизофрения и депрессия. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовало издательство Кембриджского университета 19 августа.

В прошлогоднем отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA) говорилось, что загрязнение воздуха, аномальная жара и усиленные изменением климата, являются причиной каждой восьмой смерти в Европе. На фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, уровень загрязнения воздуха в Европе резко снизился.

В Еврокомиссии отмечали, что загрязнение воздуха остается главной проблемой для здоровья окружающей среды в ЕС. По оценкам Европейского агентства по окружающей среде (ЕEА), загрязнение воздуха ежегодно приводит к более 400 тыс. преждевременных смертей в Европе.

Теги: смерть, климат, ВОЗ, ученые, угрозы, воздух, болезнь
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