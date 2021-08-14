Все восемь человек, которые были на борту разбившегося в Турции самолета, погибли

Самолет был арендован у России для оказания помощи Турции в борьбе с лесными пожарами.

Губернатор провинции Кахраманмараш Фарук Джошкун сообщил, что связь с самолетом была потеряна. Причины катастрофы остаются неизвестными.

Минобороны РФ сообщало, что на борту самолета было пять граждан РФ (российских военных) и трое граждан Турции.

Контекст:

Самолет Бе-200 потерпел крушение 14 августа недалеко от долины Кысык района Бесен. Он участвовал в тушении пожара, возникшего в районе Алмалы.

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива "Дети огня", связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 12 августа сообщил о ликвидации всех крупных лесных пожаров.