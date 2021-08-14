В минобороны РФ заявили, что на борту разбившегося в Турции пожарного самолета было восемь человек

Самолет потерпел крушение в Турции при заходе на посадку. Он был задействован в тушении пожаров. Причины катастрофы неизвестны.
Турецкое агентство "Анадолу" сообщало, что на борту было семь человек. Самолет упал недалеко от долины Кысык района Бесен. Он участвовал в тушении пожара, возникшего в районе Алмалы.
"В тушении пожара, начавшегося в лесном массиве в результате удара молнии, была задействована авиация. Вскоре связь с самолетом прервалась и он упал. В район крушения направлены отряды спасателей", – рассказал губернатор провинции Кахраманмараш Фарук Джошкун.
Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.
Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива "Дети огня", связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 12 августа сообщил о ликвидации всех крупных лесных пожаров.