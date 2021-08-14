В минобороны РФ заявили, что на борту разбившегося в Турции пожарного самолета было восемь человек

Самолет потерпел крушение в Турции при заходе на посадку. Он был задействован в тушении пожаров. Причины катастрофы неизвестны.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщало, что на борту было семь человек. Самолет упал недалеко от долины Кысык района Бесен. Он участвовал в тушении пожара, возникшего в районе Алмалы.

"В тушении пожара, начавшегося в лесном массиве в результате удара молнии, была задействована авиация. Вскоре связь с самолетом прервалась и он упал. В район крушения направлены отряды спасателей", – рассказал губернатор провинции Кахраманмараш Фарук Джошкун.