Всем, кому предстоит оказаться рядом с Путиным, приходится отбывать строгий карантин – "Проект"

Расследователи объединения "Проект" утверждают, что все, кто планирует приблизиться к президенту РФ Владимиру Путину, отбывают двухнедельный карантин в одном из трех мест как минимум.

Из-за возможного инфицирования коронавирусом все, кто планирует приблизиться к президенту России Владимиру Путину, должны провести две недели на строгом карантине. Об этом со ссылкой на источники сообщило 30 сентября объединение журналистов-расследователей "Проект".

На ограничения вынуждены соглашаться все, "невзирая на регалии и возраст".

Собеседники "Проекта" утверждают, что для прохождения карантина есть минимум три места. Расследователи, в частности, упоминают пансионаты "Дагомыс" и "Русь" в Сочи, а также комплекс правительственных дач на улице Косыгина в Москве.

Некоторые приближенные к Путину лица должны жить прямо в президентской резиденции в Ново-Огарево (Одинцовский район Московской области), "но там места быстро закончились".

Всех, кому предстоит оказаться рядом с главой Кремля, тестируют на COVID-19 и, если результат отрицательный, могут перевести в более комфортные условия для прохождения карантина.

"Проект" пишет, что даже представители журналистского пула Кремля вынуждены готовить материалы о Путине, не присутствуя на мероприятиях.

Сам Путин предпочитает общаться с большинством чиновников по видеосвязи.

В мае в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец говорил, что Путин может быть вакцинирован от COVID-19. Его слова подтвердил российский политолог Станислав Белковский. Он сказал, что, по некоторым данным, уже значительная группа высоких и высших должностных лиц вакцинировалась от коронавируса.

Бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох в эфире программы "БАЦМАН" говорил, что Путин, по его данным, отказался вакцинироваться и самоизолировался.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания, на 30 сентября коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 33,7 млн человек, более 1 млн умерли, выздоровело 23,4 млн.

В России зарегистрировано более 1,17 млн случаев COVID-19, умерли почти 21 тыс. больных.