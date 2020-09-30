Всем, кому предстоит оказаться рядом с Путиным, приходится отбывать строгий карантин – "Проект"

Из-за возможного инфицирования коронавирусом все, кто планирует приблизиться к президенту России Владимиру Путину, должны провести две недели на строгом карантине. Об этом со ссылкой на источники сообщило 30 сентября объединение журналистов-расследователей "Проект".
На ограничения вынуждены соглашаться все, "невзирая на регалии и возраст".
Собеседники "Проекта" утверждают, что для прохождения карантина есть минимум три места. Расследователи, в частности, упоминают пансионаты "Дагомыс" и "Русь" в Сочи, а также комплекс правительственных дач на улице Косыгина в Москве.
Некоторые приближенные к Путину лица должны жить прямо в президентской резиденции в Ново-Огарево (Одинцовский район Московской области), "но там места быстро закончились".
Всех, кому предстоит оказаться рядом с главой Кремля, тестируют на COVID-19 и, если результат отрицательный, могут перевести в более комфортные условия для прохождения карантина.
"Проект" пишет, что даже представители журналистского пула Кремля вынуждены готовить материалы о Путине, не присутствуя на мероприятиях.
Сам Путин предпочитает общаться с большинством чиновников по видеосвязи.
В мае в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец говорил, что Путин может быть вакцинирован от COVID-19. Его слова подтвердил российский политолог Станислав Белковский. Он сказал, что, по некоторым данным, уже значительная группа высоких и высших должностных лиц вакцинировалась от коронавируса.
Бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох в эфире программы "БАЦМАН" говорил, что Путин, по его данным, отказался вакцинироваться и самоизолировался.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания, на 30 сентября коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 33,7 млн человек, более 1 млн умерли, выздоровело 23,4 млн.
В России зарегистрировано более 1,17 млн случаев COVID-19, умерли почти 21 тыс. больных.