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Второй подозреваемый в массовом убийстве в Канаде умер после задержания

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Майлз Сандерсон (справа) умер вскоре после задержания полицией
Майлз Сандерсон (справа) умер вскоре после задержания полицией
Фото: rcmp.ca

Второй подозреваемый в недавнем массовом убийстве в канадской провинции Саскачеван Майлз Сандерсон скончался вскоре после того, как его 7 сентября схватила полиция. Об этом сообщают CBC News и Global News.

Сандерсон был задержан недалеко от города Ростерна примерно в 15.30 по местному времени (7.30 по Киеву) после четырехдневных поисков.

Источники Global News в правоохранительных органах сообщили, что полиция во время задержания протаранила автомобиль подозреваемого, после чего тут съехал в кювет. После задержания в машине Сандерсона был обнаружен нож.

Вскоре после ареста у него начались проблемы со здоровьем, сообщила глава местной полиции Ронда Блэкмор. Сандерсону провели сердечно-легочную реанимацию и доставили на машине скорой помощи в больницу, где констатировали смерть.

Официально причину смерти подозреваемого пока не называли, но источники журналистов говорят, что он сам нанес себе ранения.

Контекст:

4 сентября произошло массовое убийство на территории общины канадских индейцев кри Джеймс Смит и в соседней деревне Уэлдон. По последним данным, 10 человек погибли, еще 18 получили ранения.

Подозреваемыми в нападении были названы братья Дэмиен и Майлза Сандерсоны. 5 сентября Дэмиена нашли мертвым. Точная причина его смерти пока неизвестна, но в полиции отмечали, что травмы, обнаруженные на его теле, "не были нанесены самому себе".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, Канада, убийство, полиция, нападение, преступление
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