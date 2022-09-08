Второй подозреваемый в массовом убийстве в Канаде умер после задержания

Сандерсон был задержан недалеко от города Ростерна примерно в 15.30 по местному времени (7.30 по Киеву) после четырехдневных поисков.

Источники Global News в правоохранительных органах сообщили, что полиция во время задержания протаранила автомобиль подозреваемого, после чего тут съехал в кювет. После задержания в машине Сандерсона был обнаружен нож.

Вскоре после ареста у него начались проблемы со здоровьем, сообщила глава местной полиции Ронда Блэкмор. Сандерсону провели сердечно-легочную реанимацию и доставили на машине скорой помощи в больницу, где констатировали смерть.

Официально причину смерти подозреваемого пока не называли, но источники журналистов говорят, что он сам нанес себе ранения.