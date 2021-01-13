"Я всегда буду за закон и порядок". Чак Норрис заявил, что не участвовал в штурме Капитолия

Американского киноактера Чака Норриса заподозрили в участии в беспорядках возле Капитолия после того, как в Twitter опубликовали фотографию похожего на него человека с одним из участников штурма Мэттом Бледсо. Впоследствии актер опроверг свое участие в беспорядках и заявил, что в американском обществе нет места насилию.

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис отверг информацию о том, что он якобы участвовал в штурме Капитолия в Вашингтоне. Об этом артист написал в своем Twitter 13 января.

"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в округе Колумбия был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я был и всегда буду за закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис", – написал он.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL — Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021

Один из участников штурма Капитолия Мэтт Бледсо ранее опубликовал фотографию, на которой якобы изображен артист. Снимок попал в Twitter.

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW — Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021

Норриса заподозрили в появлении на митинге в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

Yahoo News пишет, что у американцев разделились мнения о том, был ли этот мужчина на самом деле Норрисом или его двойником. В то же время издание пишет, что Норрис является давним республиканцем и поддерживал Трампа во время президентских выборов 2016 года.

Позднее представитель Норриса Эрик Критцер в комментарии журналу People 12 января отверг утверждения о том, что актер присутствовал на митинге возле Капитолия после того, как в социальных сетях разместили фотографию похожего на него человека со сторонником Трампа.

Это не Чак Норрис, Чак намного красивее. Актер остается в Техасе со своей семьей, сказал Критцер.

Чак Норрис – американский актер и мастер боевых искусств. Он получил известность благодаря роли техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер".

Трамп 6 января, на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждал CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа. Беспорядки ожидаются в том числе и возле Капитолия.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей.